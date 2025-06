Snail Inc. 旗下独立品牌 Wandering Wizard 与拉丁美洲工作室 Seven Leaf Clover 达成发行合作，加速全球市场布局

加利福尼亚州卡尔弗城, May 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL,以下简称 “Snail Games” 或 “公司”) 宣布,其独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 已与阿根廷开发商 Seven Leaf Clover 达成发行合作协议,获得高强度第一人称单人射击游戏 (FPS) Rebel Engine 的发行权。 Rebel Engine 预计将于 2025 年登陆 PC 端,公司期望该游戏能够进一步扩大 Wandering Wizard 在全球游戏市场的影响力。

Rebel Engine 是一款快节奏 FPS 动作游戏,将激烈的近战格斗与高强度枪战和流畅的连击系统相结合。 游戏背景设定在一个风格化的反乌托邦机器人世界,玩家将扮演被奴役的机器人 Asimov,目标是逃离企业控制,掀起反抗科技巨头的革命风暴。 游戏可供玩家体验多种近战武器风格、自定义连击、激烈 BOSS 战,以及探讨身份、反抗和解放等主题的故事情节。

Snail, Inc. 联席首席执行官 Tony Tian 表示:“将 Rebel Engine 纳入 Wandering Wizard 不断拓展的产品组合,强化了 Snail 构建多元化、抗风险游戏产品线的使命,深化公司拓展全球游戏市场版图的战略目标。 我们很荣幸能与 Seven Leaf Clover 达成合作,期待在今年晚些时候为 Rebel Engine 的发布保驾护航。”

Wandering Wizard 与 Seven Leaf Clover 希望通过 Rebel Engine 展现跨区域合作的创新与商业潜力,此举也印证了 Snail 在全球范围内培育多元化人才、提供优质独立游戏体验的长期战略。

创作者如有意合作,请联系:creatordirect@noiz.gg

即刻将 Rebel Engine 加入 Steam 心愿单:https://store.steampowered.com/app/1977200/Rebel_Engine/

Rebel Engine 媒体资料包

关于 Seven Leaf Clover

Seven Leaf Clover 是来自阿根廷的独立团队,致力于突破游戏设计边界。 该工作室以反叛精神为核心支柱,打造富于感官刺激与深刻内涵的游戏体验,在主题与机制双维度挑战行业标准。 其作品以非传统叙事与机制为媒介,打破行业陈规,在电子游戏领域开辟前所未有的全新道路。

关于 Wandering Wizard

Wandering Wizard 矢志成为独立游戏开发者的坚定后盾。 我们为独立游戏领域的新锐之声、革命理念与大胆尝试打造平台。 深知独立游戏开发的固有风险,我们携手全球创作者,以深具包容性、启发性和创新性的游戏体验滋养全球游戏社群。

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商,为全球消费者提供数字互动娱乐产品,该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品,可在主机、PC 端以及移动设备等平台上游玩。 如需了解更多信息,请访问:https://snail.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿包含多处前瞻性陈述,包括但不限于有关 Rebel Engine 的潜力陈述,诸如其进一步拓展 Wandering Wizard 在全球游戏市场的版图与影响力,并巩固 Snail 在全球范围内培育多元化人才、提供优质独立游戏体验的长期战略的潜力。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分所述风险和不确定性,以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改,以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

