Snail Inc. 旗下獨立品牌 Wandering Wizard 與拉丁美洲工作室 Seven Leaf Clover 建立發行合作夥伴關係，擴大在全球市場的影響力

加利福尼亞州卡爾弗城, May 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商及發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)(「Snail Games」或「公司」)宣布其獨立發行品牌 Wandering Wizard,與來自阿根廷的開發商 Seven Leaf Clover 建立發行合作夥伴關係,以獲取極具影響力、單人第一人稱射擊(「FPS」)遊戲 《Rebel Engine》 的發行權利。 遊戲預計將於 2025 年在 PC 平台上發行,該公司預計 《Rebel Engine》 將進一步擴大 Wandering Wizard 在全球遊戲市場的版圖。

《Rebel Engine》 是一款節奏明快的第一人稱射擊動作遊戲,揉合了激烈的近身格鬥、強悍的槍戰與流暢的連環出招系統。 遊戲背景設定於一個非寫實的機器人反烏托邦世界,玩家將扮演被奴役、欲擺脫企業操控的機器人 Asimov,並帶領反抗巨型企業的革命。 遊戲提供多種近身作戰武器、可自訂的連環招數、激烈的首領大戰,以及與探討身份、反抗及解放主題有關的劇情。

Snail, Inc. 的聯席行政總裁 Tony Tian 評論道:「將 《Rebel Engine》 增添到 Wandering Wizard 不斷擴展的遊戲系列中,鞏固了 Snail 更廣泛的使命,即建立多元化、具有強韌性的遊戲陣容,以及拓展我們在環球遊戲市場的影響力。 我們有幸能與 Seven Leaf Clover 攜手合作,並且期待於今年稍後推出 《Rebel Engine》 時提供支援。」

Wandering Wizard 和 Seven Leaf Clover 旨在透過 《Rebel Engine》 展示跨區域合作的創意及商業潛力,以強化 Snail 的長期策略,包括培育多元化人才,以及在全球提供優質獨立體驗。

創作者如有興趣合作,請聯絡 creatordirect@noiz.gg

在 Steam 上了解《Rebel Engine》:https://store.steampowered.com/app/1977200/Rebel_Engine/

《Rebel Engine》新聞資料包

關於 Seven Leaf Clover

Seven Leaf Clover 是一支來自阿根廷的獨立團隊,致力於突破遊戲設計的界限。 工作室以叛逆精神為核心支柱,在主題及機制方面締造強烈而又有意義的體驗,挑戰行業的標準。 其作品深入探討非傳統的敘事與機制,藉此對常規作出質疑,作為在遊戲中開創新路徑的手段。

關於 Wandering Wizard

Wandering Wizard 致力於支持獨立遊戲開發者。 平台專為獨立遊戲領域的嶄新聲音、創新意念和大膽實驗而設。 平台積極面對獨立遊戲開發上固有的風險,並與全球各地的創作者合作,為全球遊戲社群提供包容、具啟發性和創新的遊戲體驗。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商,為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂,擁有一流的優質遊戲系列產品,設計可在各種平台上使用,包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://snail.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別,例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」,或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述在本新聞稿的多個地方出現,包括但不限於有關《Rebel Engine》進一步擴大 Wandering Wizard 在全球遊戲市場版圖及影響力的潛力,以強化 Snail 的長期策略,包括培育多元化人才,以及在全球提供優質獨立體驗。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交,還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件,例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務,以反映其預期的任何變化或任何此類聲陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

投資者聯絡人:

John Yi 和 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.