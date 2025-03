Eviosys, a Sonoco company logo Eviosys' sustainable products Eviosys' Platinum EcoVadis certification

Eviosys, a Sonoco company, earns platinum EcoVadis Medal, placing it in the top 1% for sustainability of 150,00 companies assessed for the second year in a row

Sonoco (NYSE:SON)

SEESEN, UNITED KINGDOM, March 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Eviosys erhält Ecovadis Platinmedaille und gehört zum zweiten Jahr infolge zu den besten 1 % aller bewerteten Unternehmen

Eviosys, ein Unternehmen der Sonoco Gruppe (NYSE: SON) und Europas führender Metallverpackungsanbieter, ist stolz auf seine Auszeichnung mit der EcoVadis Platinmedaille, die das Unternehmen unter den besten 1 % von über 150.000 jährlich von EcoVadis bewerteten Unternehmen platziert. Dieser renommierte Preis unterstreicht das fortwährende Engagement von Eviosys für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

EcoVadis, die weltweit zuverlässigste Bewertungsplattform für Nachhaltigkeitsratings, prüft Unternehmen weltweit in 175 Ländern und 200 verschiedenen Industrie- und Dienstleistungsbereichen. Die Platinmedaille, die höchste Auszeichnung, wird an die besten 1 % der Unternehmen vergeben, die herausragende Nachhaltigkeitsinitiativen und erstklassige Managementsysteme im Hinblick auf die wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien nachweisen.

Eviosys hat eine beeindruckende Gesamtbewertung von 84/100 sowie das ausgezeichnete Ergebnis von 100 % in der Kategorie Umwelt erreicht. Diese Auszeichnung hebt das Engagement des Unternehmens hervor, Nachhaltigkeit bei allen seinen Tätigkeiten - von den Materialien bis hin zu den Prozessen - in den Vordergrund zu stellen.

Das im Dezember letzten Jahres von Sonoco übernommene Unternehmen setzt Nachhaltigkeitsaspekte bei allen Fertigungsprozessen und Materialien aktiv um. Als Spezialist für Metallverpackungen - aus einem unendlich oft recycelbaren, einfach zu sortierenden und hochwertigen Material - trägt Eviosys zur Kreislaufwirtschaft bei, um Ressourcen zu schützen und Verschwendung zu minimieren.

Eviosys kommt seiner Rechenschaftspflicht im Rahmen jährlicher Berichte über seine Scope-1-, 2- und 3-Treibhausgasemissionen nach. Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Scope-1 und 2- Emissionen bis 2030 um 50 % und die Scope-3-Emissionen um 30 % zu senken. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Erwähnung verdient insbesondere, dass Eviosys 2023 seine Ziele zur Emissionsreduzierung bereits vier Jahre im Voraus erreicht hat. Als Unterzeichner des UN Global Compact und Unterstützer der Science Based Targets Initiative (SBTI) unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit.

„Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt aller unserer Handlungen“, bekräftigt Laurent Leucio, Sustainability Director bei Eviosys. „Die Auszeichnung mit der EcoVadis Platinmedaille ist eine große Ehre und Zeugnis unseres Engagements für nachhaltige Innovation. Diese Anerkennung verstärkt unsere fortdauernden Bemühungen, umweltfreundliche Materialien zu verwenden, hochmoderne Prozesse umzusetzen und kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Diese Errungenschaft ist der Beweis dafür, dass wir nicht nur ein offenes Ohr für die Anforderungen unserer Kunden und lokalen Gemeinschaften haben, sondern auch das Wohlergehen unseres Planeten in alle unsere Entscheidungen einbeziehen.“

Eviosys hat sich zur Aufgabe gemacht, soziale Verantwortung und Umweltverträglichkeit in den Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit zu stellen, und hat jetzt durch EcoVadis, der weltweiten Bewertungsplattform für Nachhaltigkeitsratings, die entsprechende Anerkennung erfahren. Mit dieser Platinmedaille festigt das Unternehmen seine führende Stellung in der Verpackungsindustrie und bekräftigt seine Verpflichtung, Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Hinweise für Redakteure

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen, Fotos oder Interviews eviosys@grayling.com

Über Eviosys

Eviosys ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Metallverpackungslösungen. Das Unternehmen stellt Lebensmitteldosen und Deckel, Sprühdosen, Verschlüsse und Spezialverpackungen für Hunderte von Konsumgütermarken her. Mit 6.300 Beschäftigten an 44 Produktionsstätten in 17 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) verfügt Eviosys über die größte Produktionspräsenz in diesen Regionen. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,41 Milliarden €. Eviosys ist jetzt ein Unternehmen der Sonoco Gruppe (NYSE: SON), einem international tätigen, führenden Hersteller von hochwertigen, nachhaltigen Verpackungen, der einige der bekanntesten Marken weltweit beliefert. Mit unserem Unternehmensziel „Better Packaging. Better Life™ fördern wir eine auf Innovation, Zusammenarbeit und Exzellenz ausgerichtete Unternehmenskultur, um Lösungen anzubieten, die alle unsere Stakeholder bestmöglich zufriedenstellen und für eine nachhaltige Zukunft sorgen. Sonoco hat 2023 einen Nettoumsatz von ca. 6,8 Milliarden Dollar erwirtschaftet und beschäftigt ca. 22.000 Mitarbeitende in mehr als 300 Betrieben weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eviosys.com.

Medienkontakt - Eviosys@grayling.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Nachhaltigkeitsinitiativen und -ziele sowie der zukünftigen Leistung von Eviosys. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen zu zukünftigen Ereignissen, die zwangsläufig ungewiss sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die die Ergebnisse beeinflussen könnten, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich Marktbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Faktoren, die in den bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Sonoco ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.