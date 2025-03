Eviosys obtient la médaille Platine EcoVadis et se classe parmi le top 1% pour la deuxième année consécutive

Eviosys, a Sonoco company logo Eviosys' Platinum EcoVadis certification Eviosys' sustainable products

Eviosys obtient la médaille Platine EcoVadis et se classe parmi le top 1 % avec un score de 100/100 en environnement pour la deuxième année consécutive

PARIS, FRANCE, March 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Eviosys, une entreprise de Sonoco (NYSE : SON) et leader européen de l’emballage métallique, est fier d’annonce l’obtention de la médaille Platine EcoVadis, plaçant l’entreprise parmi le top 1 % des plus de 150 000 entreprises évaluées chaque année par EcoVadis. Cette distinction prestigieuse souligne l’engagement indéfectible d’Eviosys en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.

EcoVadis, le fournisseur d’évaluations de durabilité des entreprises le plus reconnu au monde, évalue des entreprises dans 175 pays et 200 secteurs d’activité. La médaille Platine, son plus haut niveau de reconnaissance, est attribuée aux 1 % d’entreprises qui démontrent des pratiques exceptionnelles en matière de durabilité et des systèmes de gestion remarquables répondant aux principaux critères de responsabilité environnementale et sociale.

Eviosys a obtenu un score global impressionnant de 84/100, incluant un score parfait de 100/100 dans la dimension environnementale. Cette distinction met en évidence l’engagement de l’entreprise à placer la durabilité au cœur de ses opérations, depuis les matériaux utilisés jusqu’aux processus mis en œuvre, garantissant ainsi que la responsabilité environnementale reste une priorité dans toutes les facettes de son activité.

Acquise par Sonoco en décembre dernier, l’entreprise intègre activement la durabilité dans l’ensemble de ses processus de fabrication et dans le choix de ses matériaux. Spécialisée dans l’emballage métallique — un matériau recyclable à l’infini, facile à trier et hautement valorisé — Eviosys contribue à une économie circulaire qui préserve les ressources et minimise les déchets.

Eviosys démontre sa responsabilité en publiant chaque année son bilan carbone pour les émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1, 2 et 3. L’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux : réduire de 50 % ses émissions de GES de scopes 1 et 2 et de 30 % celles de scope 3 d’ici 2030. Par ailleurs, elle vise la neutralité carbone à horizon 2050. Notamment, en 2023, Eviosys a dépassé ses objectifs de réduction de GES avec quatre ans d’avance. En complément, l’entreprise est signataire du Pacte mondial des Nations Unies et engagée dans la Science Based Targets Initiative, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable.

« La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons chez Eviosys », déclare Laurent Leucio, Directeur du développement durable chez Eviosys. « Recevoir la médaille Platine EcoVadis est un immense honneur et témoigne de notre engagement envers l’innovation durable. Cette reconnaissance témoigne de nos efforts continus, du choix de matériaux écoresponsables, à la mise en œuvre de processus de pointe repoussant sans cesse nos limites afin de créer un avenir plus durable. Cette réussite prouve que nous écoutons non seulement les besoins de nos clients et de nos communautés locales, mais que nous avons à cœur de prendre soin de notre environnement. »

La mission d’Eviosys, qui place la responsabilité sociale et environnementale au cœur de ses activités, lui a permis de recevoir une reconnaissance constante de la part d’EcoVadis, référence mondiale en matière d’évaluation de la durabilité. Avec cette médaille Platine, l’entreprise renforce son positionnement de leader dans l’industrie de l’emballage et confirme son engagement dans la course vers la neutralité carbone.

