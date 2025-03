Celiveo 365 annonce l'ajout du support des badges pour l'impression Follow-me dans Microsoft Universal Print

Prise en charge du lecteur de badge pour Microsoft Universal Print L'utilisateur libère une impression Microsoft Universal Print avec son badge Impression Follow-me pour Microsoft Universal Print sur toute imprimante réseau, avec authentification Entra-ID via NFC mobile

Celiveo 365 publie un guide complet sur la prise en charge des lecteur de badge dans le service d'impression Cloud Microsoft Universal Print, pour le follow-Me.

Microsoft Universal Print a révolutionné l'impression cloud, mais les intégrateurs ont besoin de fonctionnalités avancées comme les lecteur de badge et un support plus large des modèles d'imprimantes” — Jean-François d'Estalenx, PDG de Celiveo

PARIS, IDF, FRANCE, March 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Celiveo, leader des solutions d'impression cloud sécurisées, est heureux d'annoncer une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Microsoft Universal Print . Dans un document récemment publié intitulé « Optimisation de Microsoft Universal Print : Ajout de lecteurs de cartes aux imprimantes », Celiveo propose un guide complet pour intégrer la prise en charge des lecteurs de badge à Universal Print, la plateforme d'impression cloud de Microsoft. Cette innovation permet aux entreprises de renforcer la sécurité et de rationaliser leurs flux de travail grâce au contrôle d'accès granulaire sur les imprimantes par badge, mobile et PIN et à l'impression sécurisée « Follow-me » avec AI DLP, ajoutés à Microsoft Universal Print.Disponible dès maintenant sur https://www.celiveo.com/blog/enhancing-microsoft-universal-print-with-celiveo-365-adding-card-readers-to-printers/ , ce guide explique comment Celiveo 365 comble une lacune critique de Microsoft Universal Print en permettant l'impression « Follow-me » sécurisée et un contrôle d'accès précis sur les imprimantes multifonctions avec authentification par badge, mobile ou PIN Cette solution élimine le recours aux serveurs d'impression et serveurs de solutions d'impression tout en intégrant des fonctionnalités avancées telles que l'authentification des utilisateurs par badge, codes PIN ou mobile, idéale pour les entreprises privilégiant la sécurité et l'efficacité. Elle étend également considérablement le nombre de modèles d'imprimantes compatibles avec Microsoft Universal Print en prenant en charge toute imprimante réseau conforme à la norme IPP 2.0, soit 99,9 % des imprimantes réseau actuelles.« Microsoft Universal Print a révolutionné l'impression cloud, mais de nombreuses organisations ont besoin de fonctionnalités avancées comme le support des lecteurs de badge et d'une prise en charge plus large des modèles d'imprimantes pour répondre à leurs exigences de sécurité et d'exploitation », a déclaré Jean-François d'Estalenx, PDG de Celiveo. « Avec Celiveo 365, nous améliorons cette puissante plateforme Microsoft Cloud Print, facilitant ainsi l'adoption d'un environnement d'impression sans driver, sans sacrifier les fonctionnalités, sans modifier les habitudes des utilisateurs finaux ni avoir à acheter de nouvelles imprimantes. »Voici les principaux points forts de ce document :• Guide étape par étape pour l'intégration des lecteurs de cartes à Microsoft Universal Print avec Celiveo 365.• Guide étape par étape pour le remplacement des lecteurs de cartes par smartphones NFC et la prise en charge de l'authentification des utilisateurs sur les imprimantes réseau de tous modèles et de toutes marques.• Compatibilité avec une large gamme d'imprimantes, notamment Ricoh SOP, Lexmark eSF, Fujifilm Apeos, Xerox VersaLink/Altalink, HP FutureSmart et tout imprimante réseau compatible IPP 2.0.• Sécurité renforcée grâce à l'architecture Zero-Trust-Access et au double chiffrement PKI, garantissant la protection des documents au repos et en transit.• Fonctionnalités de haute disponibilité, permettant l'authentification et la disponibilité des documents, même en cas de panne de courant.Cette extension pour Microsoft Universal Print arrive à un moment charnière, alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers des infrastructures Cloud. Celiveo 365 optimise non seulement Microsoft Universal Print, mais étend également ses capacités pour prendre en charge les grands parcs d'imprimantes réseau de toutes marques et de tous modèles, l'impression mobile et les rapports d'utilisation Power BI, ce qui en fait un choix idéal pour les intégrateurs et les entreprises du monde entier.Les intégrateurs et sociétés intéressées sont invitées à consulter le document complet et à découvrir comment Celiveo 365 peut transformer leurs processus d'impression. Pour plus d'informations et une démonstration en direct, rendez-vous sur celiveo.com.À propos de CeliveoCeliveo est un fournisseur mondial de solutions innovantes de gestion documentaire 100 % Cloud, dédiées à l'élimination des serveurs d'impression, à l'amélioration de la sécurité des documents grâce à l'IA DLP et à la réduction des coûts pour les entreprises de toutes tailles. En tant que partenaire Microsoft, Celiveo s'appuie sur la technologie de pointe Microsoft Universal Print pour offrir des expériences d'impression fluides, sécurisées et évolutives grâce à son produit phare, Celiveo 365.

Étendez les fonctionnalités de Microsoft Universal Print : lecteur de badge, gestion facilitée des imprimantes, impression mobile, IA-DLP, rapports Power BI

