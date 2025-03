Adriana Gallardo presenta ‘Rompe el Miedo y Triunfa’—que cambiará la vida a los que están estancados por el miedo

Rompe El Miedo y Triunfa - La Conferencia Que Cambiará tu Vida

Adriana Gallardo lleva su evento “Rompe el Miedo y Triunfa” a Hollywood el 22 de marzo, con la participación de Wendy Guevara y Ninel Conde.

Creé [este evento] para celebrar las historias reales de las personas que lograron liberarse de sus miedos y salir adelante[.]” — Adriana Gallardo

HOLLYWOOD, CA, UNITED STATES, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Adriana Gallardo, reconocida líder empresarial y coach de vida, presenta con orgullo el evento “Rompe el Miedo y Triunfa”, una experiencia única diseñada para que las personas superen su miedo, reconecten con su poder interior y logren cumplir sus sueños. El evento, que se llevará a cabo el 22 de marzo en Hollywood, tiene como objetivo brindarles a los participantes las herramientas necesarias para enfrentar sus límites y volverse imparables en su vida personal y profesional.Los asistentes disfrutarán de una experiencia inmersiva, llena de sorpresas y momentos emocionantes que mantendrán a los asistentes al borde de sus asientos. Rompe el Miedo y Triunfa promete revelar las historias reales detrás de mujeres influyentes como Wendy Guevara, Ninel Conde y la propia Adriana Gallardo, yendo más allá de los titulares para mostrar cómo la resiliencia, la autenticidad y el coraje impulsan el éxito.Gallardo espera que este evento inspire y empodere a los asistentes para que tomen el control de sus miedos y de las creencias que los han limitado, dándoles la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí mismos. “Creé Rompe el Miedo y Triunfa para celebrar las historias reales de las personas que lograron liberarse de sus miedos y salir adelante, y espero que todos los asistentes salgan de esta experiencia sabiendo que ellas también pueden lograr todo lo que se propongan”.Únete a nosotros en una tarde llena de emoción, donde reirás, llorarás, te divertirás y comenzarás a escribir tu propia historia de éxito...claro, en el corazón de Hollywood. Para más información y registro, visita https://rompeelmiedoytriunfa.com/.

ROMPE EL MIEDO Y TRINFA: An Interactive Experience in Hollywood!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.