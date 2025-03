La Comisión Latina sobre el SIDA anuncia la Gala Anual Cielo en celebración de su 35 aniversario

Latino Commission on AIDS 35th Anniversary Logo Cielo Gala 2025 Honorees Cielo Gala 2025

El evento reconocerá líderes en la lucha contra el VIH y el SIDA y recaudará fondos para continuar con los esfuerzos para responder a los retos de hoy dia

Celebrar 35 años de servicio es un hito importante para nuestra organización, y la Gala Cielo es un momento para reflexionar sobre el progreso que hemos logrado y el trabajo que aún queda por delante.” — Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA

NUEVA YORK, NY, UNITED STATES, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- La Comisión Latina sobre el SIDA se enorgullece de anunciar la 30 Gala Anual Cielo , que se llevará a cabo el viernes 6 de junio 2025 en el bellísimo Cipriani en Wall Street en la ciudad de Nueva York. Este evento histórico con su tema distintivo de Diseñar un mundo sin SIDA celebrará el 35 aniversario de la organización y su vocación de servicio, dedicado a la lucha contra el VIH y el SIDA, recaudará fondos vitales para apoyar los esfuerzos de defensa a los retos de hoy dia, que fueron el núcleo de su fundación y son necesarios ahora más que nunca. El evento también destacará su asociación con la Red de Salud Hispana para liderar los esfuerzos de prevención e iniciativas comunitarias que se centrarán en el acceso a la atención médica y de salud para la población hispana/latina.La Gala Cielo, conocida por su elegancia y propósito, sirve como un momento central para que la Comisión Latina sobre el SIDA reúna a defensores, aliados y partidarios comprometidos con la lucha contra la epidemia actual del VIH/SIDA. Durante tres décadas, el evento no solo ha recaudado fondos críticos, sino que también ha servido como una celebración del liderazgo, la resiliencia y la acción comunitaria.La Gala de este año honrará a personas destacadas y organizaciones que han hecho contribuciones significativas en la lucha contra el VIH/SIDA, con los prestigiosos Reconocimientos Cielo presentados en varias categorías:• Esperanza: Reconociendo a los innovadores y líderes en la investigación y el tratamiento médico del VIH y el SIDA que inspiran esperanza para un mundo sin la enfermedad, el Galardón Esperanza 2025 se entregará a Laura Cheever, MD, ScM, ex administradora asociada de la Oficina del VIH/SIDA, Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA en sus siglas en ingles), Departamento de Salud y Servicios Humanos Estadounidense• Compañero – En reconocimiento al trabajo de líderes y organizaciones colaboradoras para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH o SIDA, el reconocimiento de este año será para la Federación Hispana, una organización latina sin fines de lucro de primer nivel fundada también en 1990.• Liderazgo Empresarial – En homenaje a los líderes corporativos que han demostrado contribuciones ejemplares para marcar una diferencia en las comunidades afectadas por el VIH/SIDA, la Comisión se enorgullece de entregar el reconocimiento este año a Michael Dowling, director ejecutivo de Northwell Health.• Voz de Compromiso Dennis de León – En homenaje a la generosidad y el compromiso de las personas que viven con VIH que se dedican a informar al público sobre la enfermedad y a apoyar a otras personas afectadas por ella, se honrará al ex Director de la Oficina de Política Nacional sobre el SIDA (ONAP siglas en ingles) de la Casa Blanca, Francisco Ruiz.“Celebrar 35 años de servicio es un hito importante para la Comisión Latina sobre el SIDA, y la Gala Cielo es un momento para reflexionar sobre el progreso que hemos logrado y el trabajo que aún queda por delante”, dijo Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA. “Este evento nos permite reconocer el increíble trabajo que realizan nuestros homenajeados y nos brinda los recursos tan necesarios para continuar con nuestra respuesta activa, programas y servicios para la comunidad Hispana/latina, donde el impacto de las nuevas infecciones por VIH sigue siendo desproporcionadamente en aumento”.La Gala Cielo incluirá una noche de cócteles, cena, entretenimiento y una presentación de moda, así como una subasta silenciosa a beneficio de las iniciativas en curso de la Comisión Latina sobre el SIDA. Con el apoyo continuo de personas y organizaciones dedicadas, la Comisión tiene como objetivo promover su misión de mejorar la salud y el bienestar de las comunidades latinas afectadas por el VIH y el SIDA y promover políticas sensatas a nivel local, estatal y nacional.Oportunidades de apoyo y las entradas para la Gala Anual Cielo ya están disponibles. Para obtener más información sobre las oportunidades de patrocinio, la compra de entradas o para conocer más sobre los Reconocimientos Cielo, por favor visite www.cielolatino.org La Comisión Latina sobre el SIDA (Comisión) es una organización sin fines de lucro fundada en 1990 dedicada a enfrentar los desafíos de salud y abordar el impacto del VIH y el SIDA, la hepatitis viral y las infecciones de transmisión sexual (ITS), abordando el estigma en la comunidad hispana/latina. La Comisión es la organización líder que coordina el Día Nacional Hispano de Concientización sobre la Hepatitis (15 de mayo), el Día Nacional Latino de Concientización sobre el SIDA (15 de octubre), Latinos en el Sur, el Programa de Liderazgo Religioso Latino y otros programas de prevención, investigación, desarrollo de capacidades y defensa en todo el país. Estados Unidos y sus territorios.La Comisión también es la fundadora de la Red Hispana de Salud, dedicada a abordar las desigualdades en salud.Para más información sobre la Comisión Latina sobre el SIDA, visite latinoaids.org

