El próximo gran desafío de la belleza para conquistar a la Generación Z—El informe de Revieve muestra cómo

Descubre información clave sobre las preferencias de compra de belleza de la Generación Z con Revieve.

El informe destaca las preferencias de belleza y hábitos de la Generación Z, señalando oportunidades para las marcas.

VALENCIA, SPAIN, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Revieve , líder global en tecnología de belleza y bienestar impulsada por IA, ha presentado su último informe, El Efecto Gen Z: Lo que las marcas de belleza deben saber para ganar su lealtad. Los hallazgos revelan cómo esta generación, experta en digital, responsable del 35 % del tráfico total en sitios web y con una tasa de compromiso del 85 %, está reescribiendo las reglas del cuidado de la piel.Con su demanda de hiperpersonalización, belleza limpia y experiencias inmersivas, las marcas que no logren captar la atención de la Generación Z corren el riesgo de volverse irrelevantes. Según los datos de Revieve, el 56 % de los consumidores de la Generación Z prioriza el cuidado de la piel sin fragancias, el 33 % prefiere formulaciones sin parabenos y el 72 % busca activamente productos multiuso para simplificar su rutina. Además, los compradores de la Generación Z tienen una tasa de compra y de “añadir al carrito” un 40 % mayor que otros grupos demográficos, convirtiéndolos en un motor clave de ingresos para las marcas de belleza."La Generación Z no solo compra productos para el cuidado de la piel, sino que está estableciendo nuevos estándares en la industria", dice Sampo Parkkinen, CEO de Revieve. "Esperan que las marcas hablen su idioma, integren experiencias impulsadas por la tecnología y se alineen con sus valores de sostenibilidad e inclusión".Dentro de la mente de los consumidores de belleza de la Generación ZPersonalización impulsada por tecnología: El 58 % de los consumidores de la Generación Z participa en experiencias digitales basadas en selfies, y las marcas que utilizan consultas con IA y pruebas virtuales con AR logran un 30 % más de interacción.Belleza limpia y transparente: El 81 % de los consumidores de la Generación Z afirma que la transparencia de los ingredientes influye en sus decisiones de compra.Descubrimiento a través de redes sociales: TikTok, Instagram y Snapchat son las principales plataformas de descubrimiento de belleza, con el 58 % de los compradores de la Generación Z realizando compras de cuidado de la piel basadas en recomendaciones en redes sociales y experiencias digitales basadas en selfies.Las diferencias regionales importan: En Norteamérica, la Generación Z prefiere el cuidado de la piel de alta gama, comprando un promedio de 3,9 productos por pedido, un 20 % por encima del promedio global. En Asia-Pacífico (APAC), el 80 % prioriza la asequibilidad, con una fuerte demanda de formulaciones sin parabenos y orgánicas. En Europa, el 40 % de los consumidores de la Generación Z tiene una tasa de compra superior al promedio global, con un 52 % prefiriendo la dermocosmética. Mientras tanto, en el Reino Unido, el 81 % de los compradores de la Generación Z opta por productos sin fragancias, en respuesta a la creciente preocupación por la sensibilidad e irritación de la piel.Cómo las marcas pueden ganar en el juego de la belleza con la Generación ZAprovechar la IA y la AR para la personalización: Las consultas virtuales y las recomendaciones impulsadas por IA aumentan el compromiso y la confianza.Enfatizar la transparencia de los ingredientes: El 81 % de los consumidores de la Generación Z exige formulaciones claras y respaldadas por la ciencia.Involucrar a la Generación Z donde están: La mitad de esta generación realiza compras de cuidado de la piel basadas en tendencias de redes sociales, lo que hace que plataformas como TikTok e Instagram sean cruciales.Equilibrar asequibilidad y exclusividad: Mientras que en Norteamérica prefieren el cuidado de la piel premium, los consumidores de APAC buscan opciones económicas y multiuso.La Generación Z está reescribiendo el futuro de la belleza. El último informe de Revieve deja claro que las marcas que innovan y se alinean con sus valores liderarán el camino. Descarga el informe El Efecto Gen Z : Lo que las marcas de belleza deben saber para ganar su lealtad y descubre las estrategias clave para atraer a esta generación influyente.Acerca de RevieveRevieve es el proveedor preferido de marcas y minoristas de belleza, ofreciendo una experiencia de marca digitalmente impulsada y personalizada a través de su plataforma de tecnología de belleza y bienestar de nivel empresarial. A la vanguardia de la industria de la belleza y el bienestar, Revieve aprovecha una amplia y versátil gama de tecnologías de IA, incluida la IA generativa avanzada, para ofrecer experiencias de consumo de última generación.El portafolio de soluciones confiables de Revieve incluye el AI Skincare Advisor, AI Makeup Advisor, AI Makeup Artist con Virtual Try-On, AI Suncare Advisor, y más. La plataforma integra soluciones de compra personalizadas sin problemas, generando un valor comercial tangible al aumentar el compromiso del consumidor, la conversión y el tamaño del carrito de compras en todos los puntos de contacto digitales, tanto en tienda como en línea.Las soluciones de Revieve también están disponibles en Google Cloud Marketplace , lo que garantiza una fácil integración y accesibilidad.Contactos de prensa:Irina MazurChief Product and Marketing Officeririna@revieve.comVitalia VasilkovaMarketing Directorvitalia@revieve.com

El efecto Generación Z: Lo que las marcas de belleza deben saber para ganar su lealtad

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.