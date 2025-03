Celiveo 365 Applique l'IA et la Protection Contre la Perte de Données (DLP) à Microsoft Universal Print

Utilisateur sur PC protégeant des documents à l'aide de la protection contre la perte de données DLP et de l'IA Impression Cloud bénéficiant de DLP avec IA pour protéger le contenu des documents contre les fuites de données PII et PHI Impression Cloud SaaS haute sécurité pour Microsoft Universal Print, WPP et AI-DLP

Celiveo 365 étend Microsoft Universal Print, ajoute des fonctionnalités incluant désormais une protection DLP basée sur l'IA contre les fuites de données

L'IA utilisée de manière appropriée change la donne côté sécurité et productivité, Celiveo est le premier à proposer de l'IA aux sociétés souhaitant gérer et sécuriser efficacement leurs impressions” — Jean-François d'Estalenx, PDG de Celiveo

PARIS, IDF, FRANCE, March 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Celiveo 365, leader des solutions de gestion d'impression de documents sécurisées dans le Cloud, annonce le lancement de sa dernière innovationn: AI-DLP (Artificial Intelligence Data Loss Prevention). Cette fonctionnalité de pointe améliore la sécurité des documents et rationalise les processus d'impression pour les entreprises de toutes tailles. Il analyse en quelques secondes les documents en attente d'impression afin de signaler ou d'arrêter ceux contenant des données confidentielles et personnelles, avant leur impression.Celiveo 365 AI-DLP s'intègre directmeent dans Microsoft Universal Print , offrant une suite complète de fonctionnalités qui garantissent le plus haut niveau de sécurité et d'efficacité. Il n'y a aucun logiciel à installer sur le PC client, aucun serveur ou logiciel sur site, Celiveo 365 est une solution d'impression cloud SaaS pure sur PaaS Azure.Les principaux points forts du nouveau module AI-DLP de Celiveo 365 sont les suivants :- Prévention avancée des pertes de données basée sur l'IA : en utilisant des algorithmes d'IA les plus avancés, Celiveo 365 AI-DLP surveille et protège de manière proactive les données sensibles pendant les opérations d'impression.- Impression Pull Print: les documents sont stockés en toute sécurité dans Azure et ne sont imprimés qu'après authentification de l'utilisateur sur l'imprimante par badge, PIN ou smartphone, garantissant ainsi que les informations sensibles ne sont pas laissées sans surveillance.- Les documents sont lus et analysés par l'intelligence artificielle, et si des données sensibles sont trouvées, le propriétaire du travail d'impression en est informé, les règles d'impression peuvent arrêter l'impression ou simplement avertir l'utilisateur.- Plus de 100 types d'informations personnelles identifiables (PII) et d'informations médicales protégées (PHI) peuvent être détectés, et 78 langues sont prises en charge.- Les informations des documents sont sécurisées et ne sont pas utilisées pour entraîner un modèle, elles restent dans la région de Celiveo 365« L'IA utilisée de manière appropriée change la donne côté sécurité et productivité, Celiveo est le premier à proposer de l'IA aux sociétés souhaitant gérer et sécuriser efficacement leurs impressions », a déclaré Jean-François d'Estalenx, PDG de Celiveo. « Cette nouvelle fonctionnalité de Celiveo 365 est entièrement basée sur l'IA, elle représente une avancée significative dans la sécurité et la gestion des documents, fournissant aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour protéger leurs informations sensibles, rationaliser leurs processus d'impression et gagner en productiité. AI-DLP est la première d'une série de fonctionnalités basées sur l'IA qui seront déployées dans Celiveo 365 SaaS dans les prochains mois. »Pour plus d'informations sur Celiveo 365 AI-DLP et découvrir la gamme complète des fonctionnalités de Celiveo 365, visitez le site Web de Celiveo .

Ajoutez l'authentification badge, le DLP AI et nombreux autres fonctionnalitées à Microsoft Universal Print, impression Cloud SaaS

