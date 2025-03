Learn how to be croc-wise/Aprenda a ser prudente con los cocodrilos (in English and Spanish)

IN ENGLISH AND SPANISH

The American crocodile can be found in coastal regions of southern Florida and is a conservation success story. Hunting and habitat loss resulted in severe declines in Florida's crocodile population throughout much of the 20th century. To protect the species from extinction, crocodiles were listed in Florida as a protected species in 1967 and later federally as an endangered species in 1975. Crocodile populations have since increased from a few hundred individuals to about 2,000 nonhatchling crocodiles today and have been downlisted from endangered to threatened under the Endangered Species Act. While American crocodiles are found in Mexico, Central and South America, and the Caribbean, Florida is the only place in the United States where they can be seen in the wild.

The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) recommends taking the following precautions when in and around the water to prevent conflicts with crocodiles:

Keep a safe distance if you see a crocodile.

Keep pets on a leash and small children away from the water’s edge, especially during nighttime hours, to avoid cases of mistaken identity. Pets often resemble crocodiles’ natural prey.

Swim only in designated swimming areas during daylight hours and without your pet. Crocodiles are most active between dusk and dawn.

Never feed a crocodile – it is illegal and dangerous. When fed, crocodiles can lose their natural wariness of people and instead learn to associate people with the availability of food. This includes indirect feeding, which can happen when feeding other wildlife or when improperly disposing of fish scraps.

If someone is concerned about a crocodile, they should call FWC’s toll-free hotline at 866-FWC-GATOR (866-392-4286), and we will work with you to accurately assess the situation and respond appropriately.

Find more resources about living with crocodiles at MyFWC.com/Crocodile.

Una Guía para Convivir con Cocodrilos

El cocodrilo americano se puede encontrar en las regiones costeras del sur de Florida y es una historia de éxito en materia de conservación. La caza y la pérdida de hábitat provocaron graves descensos en la población de cocodrilos de Florida durante gran parte del siglo XX. Para proteger a la especie de la extinción, los cocodrilos fueron catalogados en Florida como especie protegida en 1967 y, posteriormente, a nivel federal como especie en peligro de extinción en 1975. Desde entonces, las poblaciones de cocodrilos han aumentado de unos pocos cientos de individuos a unos 2.000 cocodrilos, no contando crías, en la actualidad y han sido reclasificados de en peligro de extinción a amenazados según el Acto de Especies en Peligro de Extinción. Aunque los cocodrilos americanos se encuentran en México, América Central y del Sur y el Caribe, Florida es el único lugar en los Estados Unidos donde se pueden ver en estado salvaje.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recomienda tomar las siguientes precauciones cuando se encuentre dentro o cerca de cuerpos de agua para evitar conflictos con los cocodrilos:

Mantenga una distancia segura si ve un cocodrilo.

Mantenga a las mascotas con correa y a los niños pequeños alejados del borde del agua, especialmente durante las horas nocturnas, para evitar casos de confusión de identidad. Las mascotas a menudo se parecen a las presas naturales de los cocodrilos.

Nade solo en áreas designadas para nadar durante las horas del día y sin su mascota. Los cocodrilos son más activos entre el anochecer y el amanecer.

Nunca alimente a un cocodrilo: es ilegal y peligroso. Cuando se alimenta, los cocodrilos pueden perder su cautela natural hacia las personas y, en cambio, aprender a asociar a las personas con la disponibilidad de alimentos. Esto incluye la alimentación indirecta, que puede ocurrir cuando se alimenta a otros animales salvajes o cuando se desechan de manera inadecuada los restos de pescado.

Si está preocupado por un cocodrilo, debe llamar a la línea directa gratuita de FWC al 866-FWC-GATOR (866-392-4286) y trabajaremos con usted para evaluar con precisión la situación y responder de manera adecuada.

Encuentre más recursos sobre cómo vivir con cocodrilos en MyFWC.com/Crocodile.