SALESmanago presenta AI Sidekick para medir y transformar la eficiencia del eCommerce con inteligencia proactiva

MADRID , SPAIN, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , una de las principales plataformas de Customer Engagement en Europa con más de 3,000 clientes, anunció hoy la expansión de AI Sidekick , una capa de inteligencia artificial personalizada diseñada para mejorar la eficiencia del eCommerce, optimizar la interacción con los clientes y aumentar los ingresos.A medida que la adopción de la IA en el eCommerce crece, los especialistas de marketing se enfrentan a una paradoja: aunque la IA promete eficiencia, su complejidad excesiva puede obstaculizar la agilidad de implementación. Por ello, SALESmanago ha desarrollado AI Sidekick con una filosofía de una IA personalizada: el objetivo es simplificar los esfuerzos del equipo de marketing, ofrecer experiencias personalizadas al cliente y optimizar la interacción. Todos los clientes de SALESmanago se benefician de AI Sidekick, ya que es un pilar fundamental de la plataforma e incluido en todas las versiones del producto.Esta innovación transformadora se integra perfectamente en toda la plataforma de SALESmanago, guiando a los mercadólogos en todas las etapas del recorrido del cliente con inteligencia adaptable. A diferencia de la automatización estándar, AI Sidekick refina continuamente sus predicciones y recomendaciones en función de datos en tiempo real, garantizando que las decisiones sigan siendo impulsadas por humanos y mejoradas por la IA. Integrado en múltiples funciones, ayuda a los usuarios a crear contenido personalizado, optimizar los canales de comunicación y mejorar la interacción con los clientes.Las capacidades clave incluye:- Generación de contenido impulsada por IA: crea contenido atractivo y optimizado para la conversión en correos electrónicos, SMS, pop-ups, notificaciones Web Push e interacciones en chat en vivo;- Herramientas de Procesamiento del Lenguaje Natural: simplifica la segmentación de las audiencias y configura recomendaciones inteligentes de productos basadas en un texto descriptivo;- Soporte para la implementación: acelera el tiempo de generación de valor con integración de datos XML asistida por IA;- Optimización de campañas y canales: crea predicciones basadas en la IA para determinar el mejor momento y canal para el envío de mensajes (e-mail, SMS o WhatsApp), asegurando el máximo impacto de las campañas;- Información sobre la calidad del contenido: La herramienta "Califica mi email" proporciona comentarios accionables sobre tono, claridad y potencial de interacción."En un momento en que el comercio electrónico se enfrenta a una competencia cada vez mayor y a unas expectativas cada vez mayores de los consumidores, AI Sidekick permite a los especialistas en marketing adaptarse en tiempo real, en lugar de recurrir a una automatización rígida", afirmó Dariusz Knopiński, Vicepresidente de Gestión de Producto en SALESmanago. "Acelera la implementación, la creación automatizada de contenido y permite a los usuarios generar diferentes versiones para probar en segundos, no en días, sin eliminar la influencia estratégica del especialista en marketing. AI Sidekick transforma el papel de los especialistas en marketing de comercio electrónico de la noche a la mañana, cambiando su enfoque de la ejecución a estrategias de crecimiento de alto impacto".Para obtener más información sobre AI Sidekick, lea aquí

