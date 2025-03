El Programa Oficial de Hospitality para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ ya está a la venta

Beyond Hospitality1 Beyond Hospitality 2 Beyond Hospitality 3 Beyond Hospitality 4

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- • Los productos oficiales de hospitality que incluyen entradas para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ ya están disponibles en fifaclubworldcup.com/hospitality

• Diversas categorías de experiencias de hospitality (casual, premium y lujo) se encuentran disponibles en las 12 sedes y para los 63 partidos, incluida la Final en el MetLife Stadium

• Este innovador torneo que se celebrará en Estados Unidos entre junio y julio del 2025, contará con la participación de 32 de los mejores clubes de fútbol del mundo

Los aficionados del fútbol mundial, amigos y familias enteras, o empresas que buscan experiencias únicas para sus colaboradores e invitados ya pueden reservar paquetes de Hospitality Oficial con entradas incluidas para el Mundial de Clubes FIFA 2025™. Desde el acceso a vibrantes lounges de hospitality hasta exclusivas suites hechas a la medida, estas ubicaciones exclusivas en algunos de los recintos deportivos más impresionantes del mundo están disponibles directamente online a través de fifaclubworldcup.com/hospitality o a través de los agentes de ventas autorizados.

El pasado mes de diciembre, la FIFA designó a BEYOND Hospitality como el Proveedor Oficial de Hospitality de la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA™, el torneo de clubes más inclusivo de la historia, que se celebrará en 12 sedes de Estados Unidos empezando el sábado 14 de junio hasta el domingo 13 de julio de 2025. El tan esperado evento, en el que participarán 32 de los mejores clubes del mundo, elevará el fútbol de clubes a una escala global. BEYOND invita a los aficionados a aumentar su experiencia, reservando productos de hospitality oficial en este extraordinario torneo.

Dependiendo de las sedes y los avances de los equipos específicos, se pueden adquirir diferentes productos de hospitality que van desde lo casual y social, hasta lo sofisticado y lujoso:

• El Flagship Lounge es el culmen de los productos disponibles, que ofrece el espacio de hospitality comercial compartido más lujoso disponible, con una oferta gastronómica de seis tiempos y mucho más.

• Suites Privadas exclusivas con asientos adyacentes, área de bienvenida y menú gastronómico de cinco tiempos.

• Suites compartidas con acceso directo a los asientos y una exquisita oferta gastronómica.

• Premier Lounge que ofrece comodidad superior, excelentes vistas y menú de cuatro tiempos .

• Club Plus con un lounge compartido dentro del estadio, ubicación de asientos preferenciales y servicio de catering estilo delicatessen.

• Club Seat para asientos premium en los partidos de su elección , con la provisión de cupones para alimentos y bebidas.

Todos los productos del hospitality oficial incluyen una entrada para el día del partido, así como servicios de alimentos y bebidas y diversos beneficios de hospitality acordes con la categoría adquirida. También se encuentran disponibles los paquetes combinados, como los Venue Series, que permite a los aficionados convertir un estadio en su sede. Para conocer más detalles sobre lo que ofrece cada categoría de hospitality, los interesados podrán consultar y reservar a través de FIFA.com/hospitality o ponerse en contacto con BEYOND Hospitality por email en FCWC@beyond-hospitality.com.

Jaime Byrom, presidente ejecutivo de BEYOND Hospitality, afirmó: “El Mundial de Clubes FIFA 2025™ será una gran celebración del fútbol de clubes, que siempre ha sido el centro del juego. Nos complacerá darle la bienvenida a todos nuestros clientes e invitados; desde los aficionados que nos han acompañado desde siempre hasta aquellos que se están sumando por primera vez, y a todos quienes deseen vivir este evento histórico a unos pasos de su casa . Nuestra oferta de hospitality oficial está diseñada para sorprender y aprovechar al máximo la excelente infraestructura del país anfitrión, que cuenta con algunos de los mejores estadios e instalaciones de hospitality del mundo”.



Para más información, visite FIFA.com/hospitality o póngase en contacto con BEYOND Hospitality en FCWC25.Hospitality@beyond-hospitality.com

