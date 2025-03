The Dolphin Company Participa con Éxito en la Vitrina Turística de ANATO 2025

ANATO 2025 Nado con delfines en Dolphin Discovery Akumal Vitrina turística The Dolphin Company

The Dolphin Company, participó con gran éxito en la Vitrina Turística de ANATO, uno de los eventos más destacados del sector turístico latinoamericano.

Este evento nos permite, como el operador de parques más grande de la región y la compañía #1 en experiencias con delfines a nivel mundial, ofrecer nuestro amplio portafolio en distintos destinos” — Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.

CANCúN, QUINTANA ROO, MEXICO, March 7, 2025 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, participó con gran éxito en la Vitrina Turística de ANATO, uno de los eventos más destacados del sector turístico latinoamericano, celebrado en Bogotá del 26 al 28 de febrero. Este evento reúne las últimas novedades del sector turístico y la promoción de destinos tanto en Colombia como en el resto del mundo.Organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO, éste evento se ha posicionado como una plataforma crucial para la promoción de nuevas tendencias, acuerdos comerciales, innovación tecnológica y capacitación. Con la asistencia de más de 52,000 profesionales del turismo y la participación de 1,200 expositores, el evento facilitó más de 24,000 citas de negocios, consolidándose como un espacio fundamental para la visibilidad de destinos turísticos a nivel global.Como parte de su oferta de experiencias turísticas, The Dolphin Company destacó el nado con delfines en Isla Mujeres , una actividad que atrae a visitantes de todo el mundo por su combinación de aprendizaje, interacción con la vida marina y cuenta con bellezas naturales como Playa Maroma en el hábitat de Dolphin Discovery Playa del Carmen Durante su participación, Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company, y Ariel Castro, Subdirector de E-Commerce, formaron parte de la Macrorrueda de Negocios Travel Mart Colombia, un evento organizado por ProColombia, una entidad gubernamental encargada de fomentar la expansión empresarial y fortalecer la imagen de Colombia a nivel internacional. En este espacio, realizaron una serie de reuniones estratégicas con agencias de viajes y grupos empresariales, lo que les permitió explorar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer vínculos con actores clave del turismo internacional.The Dolphin Company con hábitats como Dolphin Discovery Puerto Aventuras , reafirma su compromiso con el crecimiento del turismo sostenible y su liderazgo en la industria, continuando su labor de ofrecer experiencias únicas y educativas mientras promueve la conservación del medioambiente y el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales a nivel global.Acerca de The Dolphin Company:Por 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal. Para mayor información visite www.thedolphinco.com

Nado con Delfines en Dolphin Discovery

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.