Kilomètre 42 : L’escapade idéale pour un été 2025 au cœur de la nature des Laurentides

VAL-DAVID, QUéBEC, CANADA, March 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Val-David, Québec – 10 mars 2025 – Niché au cœur des Laurentides, le village de Val-David est une destination incontournable pour les amateurs de plein air en quête de paysages préservés, d’activités sportives et de découvertes culturelles. C’est dans ce cadre naturel d’exception que Kilomètre 42 , un domaine de chalets en bois rond, invite les visiteurs à une expérience immersive en pleine nature, où confort et authenticité se rencontrent.À l’été 2025, Kilomètre 42 accueillera ses voyageurs dans un environnement encore plus verdoyant. À l’automne 2024, les propriétaires ont entrepris un vaste projet de revégétalisation, avec la plantation de plus de 150 arbres et arbustes sur le site. Cette initiative vise à renforcer la biodiversité, préserver la faune locale et offrir davantage d’intimité aux petits chalets, pour un séjour encore plus ressourçant."Nous avons à cœur de préserver et d’enrichir le cadre naturel exceptionnel qui fait le charme de Kilomètre 42. Avec ce grand projet de revégétalisation, nous avons comme objectif de bonifier l’environnement naturel du site afin d’offrir à nos visiteurs un séjour entouré de nature et de tranquillité, tout en participant activement à la préservation écologique du site", explique Maxime, propriétaire de Kilomètre 42.Val-David : Un joyau naturel et culturel au cœur des LaurentidesSitué à moins d’une heure de Montréal, Val-David est un paradis pour les amoureux du plein air . Véritable carrefour de la nature et de la créativité, ce village des Laurentides est réputé pour ses sentiers de randonnée, ses parois d’escalade mondialement connues et ses pistes cyclables exceptionnelles.Kilomètre 42 bénéficie d’un accès direct au parc linéaire du P'tit Train du Nord, une ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable et sentier de randonnée de plus de 230 km, qui traverse les plus beaux paysages des Laurentides. En été, c’est l’endroit parfait pour une balade à vélo, une course en pleine nature ou une marche ressourçante sous les arbres centenaires.Pour les amateurs d’escalade, le Parc régional de Val-David–Val-Morin est une référence au Québec, avec plus de 500 voies d’escalade sur du granit de haute qualité, prisé par les grimpeurs de tous niveaux.Mais Val-David, ce n’est pas seulement du sport et des grands espaces. C’est aussi un village vibrant, riche en culture et en gastronomie. Après une journée en plein air, les visiteurs peuvent flâner dans les boutiques artisanales, déguster une cuisine locale dans un des nombreux cafés et restaurants du village, ou encore visiter les ateliers d’artistes et galeries qui font la renommée du secteur.Kilomètre 42 : Un hébergement authentique au plus proche de la natureLe domaine Kilomètre 42 propose sept chalets en bois rond, conçus pour offrir une expérience unique au cœur des Laurentides :- Un chalet spacieux, parfait pour accueillir jusqu’à 5 personnes, idéal pour les familles et les groupes d’amis.- Six petits chalets, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, parfait pour les couples ou les petites familles.- Des installations incluant une cuisine entièrement équipée, une salle de bain privée, une connexion Wi-Fi et une télévision.- Un cadre naturel préservé, renforcé par le projet de revégétalisation, garantissant calme et sérénité.Un été 2025 à ne pas manquerQue ce soit pour une pause bien-être au milieu des arbres, une aventure active au grand air ou un séjour de découverte culturelle, Kilomètre 42 est l’adresse idéale pour profiter pleinement de l’été 2025.-À seulement quelques minutes à pied du centre de Val-David- Accès direct au Parc linéaire du P'tit Train du Nord- À proximité immédiate du Parc régional de Val-David–Val-Morin et de ses sites d’escalade légendaires.Deux passes donnant accès illimité durant votre séjour sont fournies- Un hébergement authentique en pleine nature, au sein d’un domaine en constante évolutionPour en savoir plus sur la location de chalets à Val-David et découvrir les chalets, visitez km42.ca.

