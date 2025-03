يلفيتيك كلينيكس، أفضل عيادة أسنان في المجر. عيادة أسنان بودابست

عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان في المجر تسجل سنة قياسية في 2024 وتوسع خدماتها بإضافة أربع كراسي لتلبية الطلب المتزايد

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, March 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان في بودابست، المعروفة بأنها أفضل عيادة أسنان في المجر، سنة 2024 بنتائج متميزة. كان قرار إضافة أربع كراسي جديدة في 2024 خطوة استراتيجية هامة، مما مكن العيادة من تلبية الطلب المتزايد على خدمات طب الأسنان في الخارج، لا سيما في قطاع السياحة الطبية الذي يشهد نمواً سريعاً.

مع هذا التوسع، نجحت عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان في زيادة قدرتها على استيعاب العدد المتزايد من المرضى الدوليين الذين يسعون للحصول على علاجات أسنان متقدمة بأسعار معقولة. ويبرز هذا النمو التزام العيادة المستمر بتقديم رعاية استثنائية مع ضمان أعلى معايير علاج الأسنان.

وقال جان فرانسوا إمبان، الشريك المؤسس: "كان التوسع بإضافة أربع كراسي جديدة في 2024 القرار الصائب. لم يكن الطلب على خدمات طب الأسنان في الخارج أعلى من أي وقت مضى، وقد مكننا هذا التوسع من مواصلة تقديم الخدمة عالية الجودة التي يتوقعها مرضانا". وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون في طليعة سياحة طب الأسنان في أوروبا، ويسمح لنا هذا التوسع بخدمة المزيد من المرضى".

يؤكد الأداء القياسي لهذا العام مكانة عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان كأفضل عيادة أسنان في المجر وأحد الوجهات الرائدة لزراعة الأسنان في البلاد. يُعزى نجاح العيادة إلى مزيجها من التكنولوجيا الحديثة، والأطباء ذوي الخبرة العالية، والنهج الشخصي في رعاية المرضى.

مع تزايد شعبية المجر كوجهة للسياحة الطبية، تواصل عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان تقديم حلول طب أسنان عالية الجودة تلتزم بالمعايير الدولية. إن قدرة العيادة على التوسع والتكيف مع الطلب المتزايد تؤكد مكانتها كأفضل عيادة أسنان في المجر وأحد أبرز الوجهات في أوروبا لسياحة طب الأسنان.

للمزيد من المعلومات عن عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان، خدماتها أو لحجز موعد، يرجى زيارة https://www.helvetic-clinics.co.uk .

عن عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان في بودابست

تعد عيادات هيلفيتيك لطب الأسنان واحدة من أبرز منشآت طب الأسنان في المجر، متخصصة في مجموعة واسعة من العلاجات عالية الجودة بما في ذلك زراعة الأسنان وطب الأسنان التجميلي. مع التركيز على سياحة طب الأسنان، تقدم عيادات هيلفيتيك رعاية أسنان عالمية بأسعار معقولة للمرضى الدوليين، مما أكسبها سمعة قوية في رعاية المرضى ونتائج العلاج.

العنوان: 12 شارع ريفاي، بودابست 1065، المجر.

