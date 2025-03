The Dolphin Company Obtiene el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable por 20° Año Consecutivo

Distintivo ESR The Dolphin Company Reconocimiento por 20ª año TDC Dolphin Discovery Isla Mujeres distintivo ESR

The Dolphin Company, ha sido reconocido con el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por 20° año consecutivo

Cumplir 20 años como Empresa Socialmente Responsable nos impulsa a seguir creando impacto real: cuidamos el planeta, apoyamos a nuestras comunidades y ponemos el bienestar de nuestra gente al centro.” — comentó Valeria Albor, Directora Corporativa de The Dolphin Company.

CANCúN , QUINTANA ROO, MEXICO, March 7, 2025 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha sido reconocido con el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por 20° año consecutivo, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), consolidándose como un referente de responsabilidad social en la industria y en el destino.El Distintivo ESR se otorga anualmente a las empresas que demuestran un compromiso destacado con la sostenibilidad y la responsabilidad social, alineando sus prácticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los principios del Pacto Mundial. La evaluación cubre áreas clave como la gestión del impacto ambiental, bienestar social, gobernanza y alineación con el contexto global. Estos criterios se valoran a través de indicadores que analizan cómo las empresas implementan acciones responsables en estos ámbitos y cómo contribuyen al bienestar global.Con presencia en distintas locaciones como Parque Garrafón Dolphin Discovery Isla Mujeres y otros hábitats, The Dolphin Company ha sido reconocida por mantener una gestión integral que se refleja en sus acciones para mejorar las condiciones de vida y laborales de sus empleados, garantizar la protección del medioambiente y fomentar el desarrollo social en las regiones donde opera. Su enfoque estratégico en estos aspectos permite a la empresa alinear sus operaciones con los más altos estándares internacionales.Con este reconocimiento, The Dolphin Company reafirma su compromiso de generar un impacto positivo y a largo plazo en las comunidades donde tiene presencia y entre sus colaboradores, quienes son pieza clave para su desarrollo.Acerca de The Dolphin Company:Por 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal. Para mayor información visite www.thedolphinco.com

