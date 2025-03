NETGEAR x VEGA ジョイントイベント 2025: 日本におけるProAVおよびAV-over-IPソリューションの進展

NETGEAR x VEGA Joint Event

TOKYO, JAPAN, March 6, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界的なインテリジェントネットワーキングソリューションのリーダーであるNETGEARは、東京のマンダリンオリエンタルホテルでNETGEAR x VEGAジョイントイベント2025を開催しました。このイベントには、業界のリーダー、パートナー、ディストリビューターが集まり、日本の急速に進化するAV業界におけるProAVおよびAV-over-IPソリューションの未来について議論しました。イベントは、市場動向、技術革新、そして日本のAV業界でのビジネス成長戦略に焦点を当てました。 NETGEAR 、VEGAプロジェクト株式会社、そしてCrestronのキーノートプレゼンテーションでは、教育、企業、エンターテイメント、ホスピタリティなどの分野でのAV-over-IPソリューションに対する需要の高まりが取り上げられました。デジタルトランスフォーメーションが加速する中、企業はIPベースのAVソリューションに移行しており、イベントでは、スケーラブルで高性能なネットワーキングインフラの必要性が強調されました。NETGEARのエグゼクティブであるプラモッド・バジャテ、NETGEARビジネス担当社長兼GMは、ネットワーク帯域の混雑、低遅延、シームレスなAV統合といった課題に対応するための、同社のトータルネットワーキングソリューション(TNS)戦略を発表しました。事例紹介では、NETGEARのM4250およびM4300シリーズが、どのように日本およびAPAC地域でProAV導入を最適化しているかが示されました。「日本は技術革新の最前線にあり、AV-over-IPソリューションの需要は急速に高まっています。」とプラモッド・バジャテは述べました。「当社のトータルネットワーキングソリューションアプローチは、企業がProAVインフラを効果的にスケールアップできるための信頼性、速度、柔軟性を提供します。」VEGAの営業ディレクター、ベン・ロヴェル氏は、NETGEARとVEGAの協力による先進的なProAVネットワーキングソリューションの導入事例を紹介しました。このセッションでは、日本のAVエコシステムを形作るための戦略的パートナーシップの重要性が強調されました。Crestronの林淳二氏とA&O Shermanのオースティン・ヒックス氏は、ITおよびProAVネットワークの管理に関する課題を議論し、導入の障害を克服し、AVインフラを最適化するための提案を行いました。「日本市場はAV-over-IPソリューションにとって非常に大きな機会を提供しています。VEGAやCrestronなどのリーダーとのパートナーシップを通じて、この地域に特化した世界クラスのネットワーキングソリューションを提供しています。」とNETGEARのAPAC地域商業担当シニアセールスディレクター、マルテシュ・ナゲンドラは述べました。NETGEARの日本およびAPAC地域でのプレゼンス拡大へのコミットメントは、イベントの中心テーマでした。日本のAV-over-IP市場は、スマートシティイニシアティブやハイブリッドワーク環境の推進により、2030年までに年平均成長率(CAGR)10%以上の成長が見込まれており、イベントでは、企業がセキュリティを強化し、高品質な音声・映像体験を提供するために統合ソリューションを求めている様子が探られました。イベントは、インタラクティブな質疑応答セッション、ネットワーキングの機会、そしてクイズセッションで締めくくられ、参加者は楽しくエンゲージングな形式で重要なポイントを再確認しました。NETGEARは、今後も日本およびAPAC地域での製品発売、ディストリビューターとの強力な関係構築、そしてAVネットワーキングソリューションにおける継続的な革新を通じて拡大を続ける予定です。

