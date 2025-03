L-R: Alex Gordillo - General Manager Opentecnología, Sandra Guerrero - Commercial Director Opentecnología, Edneia Moura - GM Americas WiseTech Global, and Diego Serrano - Director Opentecnología.

Se profundiza la capacidad aduanera global en América Latina

WiseTech Global (ASX:WTC)

La unión con WiseTech Global aporta muchos beneficios a los clientes de Opentecnología, al desarrollo de productos y, lo más importante, a nuestra gente.” — Alex Gordillo, gerente general de Opentecnología

SYDNEY, NSW, AUSTRALIA, March 4, 2025 / EINPresswire.com / -- WiseTech Global adquirirá Opentecnología S.A. Se profundiza la capacidad aduanera global en América LatinaWiseTech Global (ASX:WTC), el desarrollador de software líder en ejecución logística CargoWise, anunció hoy la celebración de un acuerdo, que está sujeto a ciertas condiciones suspensivas, para adquirir OpentecnologíA S.A., una empresa líder en tecnología de logística y aduanas que se especializa en soluciones aduaneras adaptadas al mercado colombiano. La adquisición profundiza aún más la capacidad aduanera global de CargoWise en América Latina.Fundada en 2004 y con sede en Bogotá, Colombia, Opentecnologia se ha consolidado como un líder en la provisión de soluciones de software especializadas para el sector logístico y empresarial. A través de sus plataformas, Opentecnología ofrece a importadores y exportadores cumplir de manera eficiente con sus obligaciones aduaneras, tributarias y fiscales, garantizando la generación y transmisión segura de documentos electrónicos.Opentecnología cuenta con autorización vigente emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como proveedor tecnológico. Esto respalda su capacidad de ofrecer servicios de interoperabilidad de documentos electrónicos dentro del ecosistema de facturación electrónica de Colombia. Además, su estrecha relación con la DIAN y su participación en las mesas de trabajo lideradas por los principales gremios logísticos del país posicionan a Opentecnología como un actor clave en la definición y adopción de nuevos estándares de integración e interoperabilidad de datos.La sólida trayectoria de Opentecnología está respaldada por su amplia base de clientes, que incluye grandes operadores logísticos y transportistas globales que también utilizan CargoWise. Gracias a su experiencia y su enfoque en la mejora continua, Opentecnología asegura que sus usuarios puedan cumplir de manera confiable con las normativas fiscales colombianas mediante una plataforma unificada que simplifica los procesos de facturación, pago y cumplimiento normativo.Con este enfoque, Opentecnología no solo impulsa la eficiencia y el crecimiento de sus clientes, sino que también contribuye al desarrollo del comercio exterior y la competitividad del país, reforzando su posición como una empresa de referencia en el mercado colombiano de soluciones tecnológicas para la logística y el comercio internacional.Colombia tiene la cuarta economía más grande de América Latina y la tercera población más grande . Colombia cuenta con cinco ciudades estratégicas para el comercio: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, por lo que ofrece a los importadores y exportadores acceso a múltiples relaciones comerciales. Cerca del 90 % del comercio exterior de Colombia se realiza en modo marítimo . Si bien EE. UU. es el socio comercial más grande de Colombia para exportaciones e importaciones; también existen otros socios comerciales internacionales importantes que incluyen a Panamá, India, China y los Países Bajos para exportaciones; y a China, Brasil, México y Alemania para importaciones .Vlad Bilanovsky, director de Ejecución de WiseTech Global, sostuvo: “Estoy impresionado con la capacidad del software de cumplimiento y aduanas locales de Opentecnología y un equipo de expertos que aporta una profunda experiencia de dominio tanto en requisitos de aduana como en el desarrollo de software. Colombia es una importante opción de deslocalización cercana para los EE. UU. y un mercado clave para muchos de los grandes transportistas globales que ya utilizan CargoWise. Al formar parte de la solución aduanera global de CargoWise, los grandes proveedores de servicios de logística global podrán mejorar significativamente la eficiencia de la gestión del proceso de embarque de extremo a extremo, dentro y fuera de Colombia, todo dentro de CargoWise. La creciente importancia de la región de América Latina en el comercio internacional genera la inversión continua en puntos de apoyo aduaneros en toda la región como parte de nuestro objetivo para la plataforma aduanera global de WiseTech de cubrir el 90 % de los flujos comerciales de productos manufacturados a nivel mundial”.Las operaciones de Opentecnología's se integrarán al grupo WiseTech Global y se mantendrán a cargo de la dirección actual, Alex Gordillo y Sandra Guerrero. Opentecnología continuará brindando soluciones aduaneras de manera directa a sus empleados y ofreciendo otras soluciones de CargoWise llegado el momento.Alex Gordillo, gerente general de Opentecnología, dijo: “La unión con WiseTech Global aporta muchos beneficios a los clientes de Opentecnología, al desarrollo de productos y, lo más importante, a nuestra gente. Como parte de un equipo global con sólidas relaciones con grandes transportistas globales y amplios recursos, tenemos el camino para que nuestra empresa crezca de manera que no hubiera sido posible hacer por nuestros medios. Nuestros clientes se beneficiarán de la mejora de la eficiencia y, al mismo tiempo, estarán respaldados por una solución adaptada a los requisitos aduaneros de Colombia. Además, ahora hay una gran cantidad de nuevas oportunidades profesionales disponibles para nuestra gente. Estamos muy entusiasmados con este próximo capítulo del legado continuo de Opentecnología y el camino hacia el futuro”.// FINDatos de contacto para medios de comunicación:Claire Hosegood: +61 411 253 663 | claire.hosegood@wisetechglobal.comAcerca de WiseTech GlobalWiseTech Global es un desarrollador y proveedor líder de soluciones de software de ejecución de logística a nivel mundial. Nuestros clientes incluyen a más de 16 500 empresas de logística en más de 195 países, incluyendo 46 de los 50 principales proveedores internacionales de logística de terceros y a 24 de los 25 principales agentes de carga globales a nivel mundial .Nuestra misión es cambiar al mundo al crear productos innovadores que habiliten y potencien a aquellos que tienen y operan las cadenas de suministro del mundo. En WiseTech somos implacables con la innovación: agregamos más de 5800 mejoras de productos a nuestro conjunto de aplicaciones globales CargoWise en los últimos cinco años, y realizamos mejoras significativas y continuas en las cadenas de suministro del mundo. Nuestras soluciones innovadoras de software son conocidas por su productividad elevada, su extensa funcionalidad, su integración inclusiva, sus capacidades amplias de cumplimiento local y un alcance genuino global. Para más información acerca de WiseTech Global o CargoWise, visite wisetechglobal.com y cargowise.com.

