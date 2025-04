WiseTech Global adquiere Editrade S.A. - Expande sus capacidades aduaneras globales en Chile, Ecuador, Panamá y México

L-R: Vlad Bilanovsky – Chief Execution Officer, WiseTech global; Juan Enrique Ortuzar Elton - CEO, Editrade S.A.; and Andrew Cartledge - Interim CEO WiseTech Global..

La transacción profundiza las capacidades globales de aduana de CargoWise en América Latina.

WiseTech Global (ASX:WTC)

Editrade S.A. aportan una experiencia local tan profunda y probada en el cumplimiento normativo y la gestión aduanera en Chile, Ecuador, Panamá y México.” — Vlad Bilanovsky, Chief Execution Officer WiseTech Global

SYDNEY, NSW, AUSTRALIA, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- SÍDNEY, Australia: WiseTech Global (ASX:WTC), desarrollador del software líder en logística, CargoWise, anunció hoy la celebración de un acuerdo para adquirir Editrade S.A. , un proveedor de software de gestión aduanera de América del Sur. La transacción profundiza las capacidades globales de aduana de CargoWise en América Latina.Fundada en 1995 y con sede en Santiago de Chile, Editrade S.A. provee soluciones de software para la gestión aduanera y servicios asociados a agencias de aduanas y otras empresas ligadas al comercio exterior en Chile y Ecuador, además de brindar servicios en Panamá y México. Los agentes de aduanas y los propietarios de la carga utilizan el conjunto integrado de soluciones de Editrade S.A. para automatizar transacciones, lo que simplifica los procesos de gestión aduanera para un mejor manejo de las operaciones de importación y exportación. Se adquiere Editrade S.A. de accionistas privados.Chile y Ecuador cuentan con un gran número de socios comerciales internacionales en América del Norte, América Latina, Asia y Europa, lo que representa una amplia gama de regulaciones aduaneras que los exportadores deben cumplir.Vlad Bilanovsky, director de Ejecución de WiseTech Global, sostuvo: “Nos complace darle la bienvenida a Editrade S.A. al grupo WiseTech, ya que aportan una experiencia local tan profunda y probada en el cumplimiento normativo y la gestión aduanera en varios mercados latinoamericanos: Chile, Ecuador, Panamá y México. Ofrecer soluciones en varios países es una prueba de los conocimientos y las habilidades del equipo de Editrade S.A. Esta inversión estratégica formará parte de la solución global de aduana de CargoWise y nos acercará aún más a nuestro objetivo de cubrir el 90 % de los flujos comerciales de productos manufacturados a nivel mundial, lo que permitirá a los grandes agentes de carga internacionales gestionar eficazmente los procesos de envío de principio a fin, todo en CargoWise”.Las operaciones de Editrade S.A. se integrarán al grupo WiseTech Global y se mantendrán bajo la dirección de Juan Enrique Ortuzar Elton, director ejecutivo de Editrade S.A. Editrade S.A. continuará brindando soluciones de manera directa a sus clientes y ofrecerá otras soluciones de CargoWise en el futuro.Juan Enrique Ortuzar Elton, director ejecutivo de Editrade S.A., declaró: “Nos enorgullece mucho nuestro trabajo en el desarrollo de soluciones que optimizan la gestión de la cadena logística y la documentación, lo cual ayuda a nuestros clientes a cumplir con la normativa aduanera y ser más eficientes y productivos. Ahora tenemos la oportunidad de construir sobre ese legado valioso y hacer crecer nuestro negocio como parte del equipo internacional de WiseTech. Compartimos la visión de utilizar la automatización para simplificar la gestión aduanera y el cumplimiento de la normativa, a fin de que las operaciones de comercio internacional de nuestros clientes sean más eficientes. Este cambio también abre una variedad de oportunidades profesionales nuevas para nuestro personal. Nos alegra emprender este camino en conjunto”.Photo: (L-R) Vlad Bilanovsky – Chief Execution Officer, WiseTech global; Juan Enrique Ortuzar Elton - CEO, Editrade S.A.; and Andrew Cartledge - Interim CEO WiseTech Global.// FINAcerca de WiseTech GlobalWiseTech Global es una empresa líder en el desarrollo y provisión de soluciones de software para el sector de logística a nivel mundial. Nuestros clientes incluyen a más de 16 500 empresas de logística en más de 195 países, entre ellas se encuentran 46 de los 50 principales proveedores internacionales de logística de terceros y 24 de los 25 principales agentes de carga internacionales a nivel mundial .Nuestra misión es cambiar el mundo al crear productos innovadores que fortalezcan y potencien a quienes poseen y operan las cadenas de suministro del mundo. En WiseTech somos implacables con la innovación: agregamos más de 5800 mejoras de productos a nuestro conjunto de aplicaciones globales CargoWise en los últimos cinco años, y realizamos mejoras significativas y continuas en las cadenas de suministro del mundo. Nuestras soluciones innovadoras de software son conocidas por su productividad elevada, su funcionalidad extensa, su integración modular intuitiva, sus capacidades amplias de cumplimiento normativo y su alcance y conectividad global. Para más información acerca de WiseTech Global o CargoWise, visite wisetechglobal.com y cargowise.com.

