Facilitar el acceso a información es uno de los factores esenciales para tomar decisiones justas y oportunas, mientras se construye confianza, legitimidad y se fomentan discusiones públicas mejor informadas hacia una transición energética justa en La Guajira, Colombia. Las investigaciones lideradas por el SEI han resaltado la importancia de contar con un espacio de referencia permanente que ofrezca información integral, confiable, actualizada y de fácil acceso. Este recurso es fundamental para que todos los actores del territorio puedan dar seguimiento a las implicaciones económicas, sociales, ambientales y culturales de los distintos procesos en la región. Con este propósito, el SEI participó en el taller Geovisor Guajira , desarrollado en conjunto con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Universidad de La Guajira. El evento tuvo como objetivo presentar esta herramienta y destacar su potencial para facilitar el acceso a datos clave sobre el sector minero-energético y las características del territorio. Para ello, el taller reunió a estudiantes, profesores, miembros de comunidades indígenas, representantes de los sectores privado y público, y líderes sociales, quienes exploraron cómo el acceso a información geoespacial puede fortalecer la planificación territorial y el desarrollo comunitario en el departamento. El taller se llevó a cabo el 19 de febrero de 2025 en La Guajira, Colombia. Diseño: Unidad de Planeación Minero Energética Este evento es solo el inicio de un proceso en constante evolución. SEI y UPME continúan reuniéndose periódicamente para explorar nuevas oportunidades de expansión del Geovisor, integrando información clave recolectada a través de nuestras investigaciones. Así, se busca fortalecer el acceso a datos estratégicos que contribuyan a una planificación territorial más inclusiva y sostenible en La Guajira.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.