SACYR ELIGE LA MONITORIZACIÓN DEL FLUJO DE PERSONAS DE OUTSIGHT PARA EL PROYECTO HOSPITAL COGNITIVO EN MADRID

La solución 3D LiDAR de Outsight para monitoreo de flujo de personas ha sido implementada por Sacyr en el Hospital Cognitivo Henares de Madrid.

PARIS, FRANCE, March 3, 2025 / EINPresswire.com / -- La solución de monitorización del flujo de personas (PFM) basada en tecnología 3D LiDAR de Outsight ha sido implementada por Sacyr, líder español en concesiones y desarrollo de infraestructuras, en el Hospital Cognitivo Henares en Madrid. Cofinanciada por la Unión Europea, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para integrar Inteligencia Artificial (IA) y análisis en tiempo real con el objetivo de mejorar la gestión hospitalaria. Este proyecto marca la primera colaboración de Outsight con un centro médico, después de haber desplegado su tecnología con éxito en aeropuertos y estadios.El Proyecto Hospital Cognitivo, desarrollado conjuntamente por la Comunidad de Madrid y el Hospital Universitario del Henares, y del que Sacyr es el socio principal, busca mejorar la eficiencia hospitalaria mediante la integración de tecnologías avanzadas de monitorización. La solución People Flow Monitoring de Outsight, basada en LiDAR, desempeñará un papel clave en la reducción de tiempos de espera, la detección de congestión en áreas clave y la optimización del movimiento de pacientes, personal y recursos hospitalarios.Como parte de esta iniciativa, se han instalado ocho sensores LiDAR en múltiples plantas, cubriendo un área de 770 metros cuadrados. Estos sensores recopilan datos en tiempo real, que son procesados por el software de Outsight para proporcionar información precisa al personal del hospital sobre la densidad de personas, los patrones de movimiento y la formación de colas.El software de Inteligencia Espacial 3D de Outsight, compatible con múltiples fabricantes, ha permitido a Sacyr integrar sensores LiDAR de tres proveedores distintos, asegurando una recolección de datos fluida sin dependencia de un único proveedor. La solución permite seguir el flujo de pacientes, detectar puntos de congestión y realizar ajustes en tiempo real para optimizar la logística hospitalaria.La solución de Outsight ofrece múltiples beneficios al Hospital Cognitivo. La detección y gestión de colas en tiempo real permite al personal del hospital monitorear continuamente las áreas de espera, anticiparse a la congestión y ajustar el flujo de pacientes para evitar embotellamientos. Esto mejora la eficiencia en áreas clave como la recepción, las consultas y los servicios de urgencias.Con información basada en datos, los administradores del hospital pueden optimizar la asignación de personal y recursos, asegurando que los profesionales sanitarios estén disponibles donde más se les necesite. La capacidad de analizar los patrones de movimiento dentro del hospital facilita una mejor planificación y toma de decisiones operativas.Al mejorar el flujo de pacientes, el sistema ayuda a reducir los tiempos de espera y mejora la experiencia general de los usuarios. Cuando se detecta congestión, se pueden realizar ajustes inmediatos, como redirigir a los pacientes por rutas alternativas o reorganizar la programación para equilibrar el tráfico dentro del hospital. Además, la solución es altamente escalable y adaptable, ya que es compatible con diferentes modelos LiDAR y puede ajustarse a distintas configuraciones. Ya sea en un solo departamento o en varias plantas del hospital, la tecnología se adapta a las necesidades cambiantes del centro.Para Diego García de Paredes, Director Regional de Ventas en Outsight, “La implementación de tecnología LiDAR combinada con Inteligencia Espacial en el Hospital Cognitivo demuestra su utilidad en entornos sanitarios. Al proporcionar información en tiempo real sobre el movimiento de los pacientes, nuestra solución ayuda al personal hospitalario a mejorar las operaciones diarias”.Alba Rocío Pérez, coordinadora del proyecto en el área de Innovación de Sacyr, , añade: "Más allá de mejorar la experiencia de los pacientes, el Proyecto Hospital Cognitivo incorpora nuevas tecnologías para optimizar la gestión hospitalaria. La experiencia de Outsight en la monitorización del flujo de personas encaja con nuestro compromiso con la innovación en infraestructuras inteligentes".Acerca de OutsightLas soluciones de software de Outsight siguen y digitalizan el movimiento de personas y vehículos mediante datos LiDAR en 3D.Los operadores de centros de transporte, incluidos aeropuertos, estaciones de tren, instalaciones deportivas, infraestructuras viarias y plantas industriales, ahora pueden acceder a datos de Inteligencia Espacial precisos y anónimos para mejorar las operaciones, optimizar la experiencia de los visitantes y aumentar la seguridad.Nuestro equipo internacional de científicos e ingenieros impulsa el desarrollo de soluciones desde París, San Francisco y Sophia-Antipolis (Niza). También contamos con oficinas comerciales en España, Hong Kong, Singapur.Creemos que acelerar la adopción de la tecnología de percepción 3D mediante soluciones de IA Espacial robustas y escalables contribuirá significativamente a un mundo más inteligente, seguro y sostenible.Sobre SacyrSacyr es un grupo global de concesiones y desarrollo de infraestructuras que cotiza en el selectivo español Ibex 35. Tiene presencia en más de 20 países en cuatro continentes, en los que desarrolla proyectos innovadores de alto valor. Pone el talento al servicio del progreso y afronta cada proyecto como desafío, con esfuerzo y pasión.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.