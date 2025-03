Helvetic Dental Clinics i Ungern avslutar 2024 med rekordår och ökar kapaciteten med fyra extra behandlingsstolar.

Helvetic Clinics, Best dental clinic in Hungary Dental Clinic Budapest

Helvetic Dental Clinics i Ungern avslutar 2024 med rekordår och utökar kapaciteten med fyra extra behandlingsstolar för att möta den växande efterfrågan

BUDAPEST, BUDAPEST, SWEDEN, March 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Dental Clinics, erkänd som den bästa tandkliniken i Ungern, avslutar 2024 med imponerande resultat. Kliniken beslutade att utöka sin kapacitet genom att lägga till fyra extra behandlingsstolar 2024, vilket har visat sig vara ett strategiskt och väl genomfört beslut för att möta den växande efterfrågan på tandvård utomlands, särskilt inom den snabbt växande sektorn tandmedicinsk turism.

Med denna utökning har Helvetic Dental Clinics framgångsrikt ökat sin kapacitet att ta emot ett växande antal internationella patienter som söker avancerade tandbehandlingar till överkomliga priser. Denna expansion understryker klinikens fortsatta engagemang att erbjuda exceptionell vård samtidigt som de upprätthåller de högsta behandlingsstandarderna.

"Att utöka med fyra nya behandlingsstolar 2024 var rätt beslut. Efterfrågan på tandvård utomlands har aldrig varit högre, och denna kapacitetsökning har gjort det möjligt för oss att fortsätta ge den förstklassiga servicen som våra patienter förväntar sig", säger Jean François EMPAIN, Grundare och Partner. "Vi är stolta över att fortsätta vara ledande inom tandmedicinsk turism i Europa, och denna expansion gör det möjligt för oss att betjäna ännu fler patienter."

De rekordstora resultaten under året stärker ytterligare Helvetic Dental Clinics' rykte som den ledande tandkliniken i Ungern och en av de främsta destinationerna för tandimplantat i Ungern. Klinikens framgång drivs av en kombination av banbrytande teknologi, högt kvalificerade yrkespersoner och en personlig tillvägagångssätt i patientvården.

Eftersom Ungern blir en allt mer populär destination för tandmedicinsk turism fortsätter Helvetic Dental Clinics att leda vägen genom att erbjuda tandvård av högsta kvalitet som uppfyller internationella standarder. Klinikens förmåga att växa och anpassa sig till den ökande efterfrågan bekräftar deras position som den bästa tandkliniken i Ungern och en av de främsta destinationerna för tandmedicinsk turism i Europa.

Om Helvetic Dental Clinics

Helvetic Dental Clinics, beläget på 12 Revay Utca, 1065 Budapest, Ungern, är en av landets ledande tandkliniker. Vi är specialiserade på ett brett spektrum av högkvalitativa behandlingar, inklusive tandimplantat, tandreglering och estetisk tandvård. Med fokus på tandmedicinsk turism erbjuder Helvetic Dental Clinics prisvärd tandvård i världsklass för internationella patienter, och har byggt upp ett starkt rykte för både patientbemötande och behandlingsresultat.

