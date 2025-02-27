到 2034 年，人形醫療機器人市場預計將成長 27.8%

人形醫療輔助機器人市場規模預計將從 2024 年的 15 億美元增加到 2034 年的 174 億美元，複合年增長率為 27.8%。

BEIJING, BEIJING, CHINA, February 27, 2025 / EINPresswire.com / -- 人形醫療輔助機器人的 整合主要受到醫療保健領域對自動化不斷增長的需求的推動。隨著醫療機構越來越追求效率和加強對患者的護理，這些機器人被用於執行常規任務、協助手術過程和提供治療，使人類工作人員能夠專注於更複雜的職責。這種轉變不僅優化了資源配置，也支持了醫療服務的持續進步。人工智慧和機器人技術的進步極大地影響了人形機器人的發展，其特點是改進的感測器、先進的運動控制和卓越的認知能力。這些增強功能使機器人能夠在人類環境中更有效地互動，滿足醫療保健領域對複雜自動化日益增長的需求。隨著這些技術的發展，人形機器人在提供創新解決方案方面變得越來越重要，這些解決方案有望提高醫療保健的營運效率。另一個關鍵的成長動力是全球人口老化，這需要持續的支持性醫療保健服務。人形機器人透過提供陪伴和輔助服務、協助日常活動和監測健康狀況來滿足這一人群的需求。此應用對於解決老年人口增加帶來的挑戰至關重要，可確保無需人工持續護理。監管支持和安全標準的建立，特別是 FDA 等機構的支持和安全標準的建立，也在人形醫療機器人的發展中發揮著至關重要的作用。這些法規確保了這些技術解決方案的安全性和有效性，促進了該領域的進一步創新和投資。此外，這些監管框架提供了明確的指導，鼓勵在醫療環境中開發和整合安全的機器人解決方案。大量的投資和收購也正在塑造人形輔助機器人的格局。例如，2022 年 4 月，聯合機器人集團收購了軟銀機器人歐洲公司 (SoftBank Robotics Europe SAS)，標誌著其機器人技術能力顯著擴展。此次收購將透過與持有少數股權的軟銀機器人集團公司 (SoftBank Robotics Group Corp.) 的合作實現持續創新。此外，2022 年 1 月，Labrador Systems 推出了一款旨在幫助個人完成日常任務的家庭助理機器人，並獲得了亞馬遜 Alexa Fund 和 iRobot Ventures 等知名投資者的 310 萬美元種子資金支持。這些發展凸顯了市場的動態性質以及對醫療保健機器人解決方案的強烈投資興趣。關鍵要點• 2023 年，人形醫療輔助機器人市場產值達 15 億美元，預計到 2033 年將成長至 174 億美元，複合年增長率為 27.8%。• 硬體佔據了 52.6% 的市場份額，在產品類型中佔據主導地位，到 2023 年將超過軟體和服務。 • 老年護理成為一項關鍵應用，佔據了 39.4% 的市場份額，凸顯了其在該領域的重要作用。• 醫院是主要的終端用戶，佔市場收入的 48.3%，凸顯了他們對這些機器人的關鍵需求。• 北美處於領先地位，2023 年佔據 52.6% 的市場份額，引領區域分佈。取得範例 PDF 報告： https://market.us/report/global-humanoid-healthcare-assistive-robot-market/request-sample/ 綜合分析 本報告的主要目標是提供有關人形醫療輔助機器人市場的真實、可操作數據。它為讀者提供必要的信息，以便讀者根據所提供的大量數據制定和執行明智的策略。該報告包括詳細的市場統計數據，可深入了解當前市場狀況、未來預測以及基於產品類型、最終用途和地區等各種標準的分類。該報告全面涵蓋了人形醫療輔助機器人市場的分類，並強調了產品類型和與人形醫療輔助機器人市場相關的主要行業等重要方面。它也深入探討了發展趨勢、供給和需求狀況等關鍵產業動態。透過該分析，我們可以深入了解市場當前的格局和多年來的成長軌跡。此外，該報告還廣泛分析了商業計劃、銷售和盈利能力，以增強讀者對人形醫療輔助機器人市場的了解。它討論了生產量、銷售數據、主要原材料供應商和行業買家等基本要素。這些細節對於了解市場內的資訊需求和分發率至關重要。市場洞察與競爭前景 人形醫療輔助機器人市場報告的競爭格局部分仔細研究了塑造該行業的主導者。該分析強調了這些公司為確保競爭優勢而採取的策略性舉措和不懈努力。透過詳細的評估，該部分提供了對這些關鍵影響者部署的策略的見解，增強了利害關係人對市場動態的理解。本部分對每家領先公司進行了全面的介紹，提供了公司歷史、業務重點和市場地位等重要詳細資訊。這些概況可幫助讀者直觀地了解塑造市場格局的主要力量，並提供每個實體的影響力和策略方向的快照。報告還深入探討了公司概況和財務亮點，清楚地展現了這些實體的經濟健康和投資重點。這種財務分析對於利害關係人來說至關重要，因為它闡明了推動這些公司走向市場領導地位的資金動態和收入來源。此外，本節還詳細闡述了產品組合、SWOT 分析、關鍵策略和發展。該彙編不僅強調了每家公司面臨的優勢、劣勢、機會和威脅，還展示了他們的策略策略和產品創新。這些全面的細節使人們能夠全面了解他們的市場地位和成長策略。本報告中確定的主要實體包括：United Robotics GroupUbtech Robotics Inc.Toyota Motor CorporationSoftBank Robotics Corp.Labrador SystemsHonda Motor Co., Ltd.Hanson Robotics LimitedFANUC Corporation產品類型分析：2023 年，硬體領域佔據市場主導地位，由於醫療保健領域對先進機器人的需求不斷增長，佔有 52.6% 的份額。該部分包括感測器、執行器和處理器等重要組件，對於人形機器人的有效運作至關重要。隨著機器人和人工智慧的不斷進步，對複雜、可靠硬體的需求預計將激增。這種增長是由醫療保健領域對自動化和個人化患者護理的日益依賴所推動的，從而提高了機器人的移動性、靈活性和精確度。應用分析：受全球老齡人口成長的推動，老年護理領域佔據了 39.4% 的市場。人形機器人在支持老年人行動、陪伴和日常活動方面發揮著至關重要的作用。行動不便和認知能力下降等與年齡相關的問題的日益普遍推動了這種需求。隨著老年人越來越傾向於在家中而不是在機構環境中養老，機器人在老年護理中的應用將會擴大，從而提高生活品質並減輕護理人員的負擔。最終用戶分析：醫院成為領先的最終用戶，佔據 48.3% 的收入份額，因為它們的目標是提高病患治療效果和營運效率。醫院中的人形機器人協助病人監護、手術支援和行政任務。由於對精準度和效率的需求，加上醫療專業人員短缺，醫院越來越多地採用人形機器人。這些機器人不僅改善了患者護理，而且還最大限度地減少了人為錯誤，進一步促進了它們在醫院環境中的採用。本報告涵蓋的關鍵細分市場包括：依產品類型• 硬體• 軟體• 服務依應用分類• 復健• 老年照護• 病患監護• 手術輔助• 其他按下最終使用者• 醫院• 診所• 復健中心• 家庭護理機構• 其他直接購買： https://market.us/purchase-report/?report_id=138969 區域分析 北美目前在人形醫療輔助機器人市場中處於領先地位，佔了 40.6% 的收入份額。這種主導地位主要歸功於技術進步和對創新醫療保健解決方案日益增長的需求。 2023 年 12 月，軟銀機器人美國公司 (SoftBank Robotics America) 與 Formant 建立合作，取得了重大進展。此次合作顯著提高了輔助機器人在各種醫療環境中的運作效率，標誌著市場擴張的關鍵時刻。北美對人形機器人的需求是由老年人口的增加和對老年人護理解決方案的需求所推動的。這些機器人現在已成為病人監護、行動輔助和陪伴等工作中不可或缺的一部分。該地區對醫療自動化的重視和對機器人技術的大量投資促進了先進人形輔助技術的開發和部署，有效地滿足了老齡化人口的需求。推動市場發展的另一個因素是勞動力短缺給醫療機構帶來壓力。機器人被用來處理常規和重複性任務，讓醫療專業人員專注於更複雜的病患需求。機器人公司和醫療保健提供者之間的合作加速了市場滲透。此外，政府推動醫療保健創新和支持性監管框架的措施對於促進市場成長至關重要。相比之下，亞太地區有望實現快速成長，預計在預測期內實現最高複合年增長率。推動這一增長的因素包括不斷增長的醫療保健需求和對機器人技術的大量投資，例如 Intuitive Surgical Inc. 承諾於 2022 年 8 月在上海設立中心，投資超過 7 億元人民幣。我們的人形醫療輔助機器人市場報告有何期待？1. 市場成長與產業動態 ○ 本報告探討了塑造人形醫療輔助機器人產業的市場驅動因素、挑戰和機會。○ 它確定了影響行業成長和技術進步的主要趨勢。2. 區域和國家級市場洞察 ○ 報告對主要區域的市場份額、消費模式和成長潛力進行了深入分析。○ 重點介紹推動產業擴張的國家和新興市場機會。3. 競爭格局和主要參與者 ○ 報告分析了領先的市場參與者、他們的收入表現和策略措施。○ 評估競爭強度，強調主要挑戰和市場定位。4. 合併、收購和擴張策略 ○ 本研究涵蓋了影響市場的主要產業合併、收購和業務擴張。○ 它提供了對市場集中度和頂級參與者份額的洞察。5. 新市場進入者的機會 ○ 報告確定了新進入者的潛在市場空白和投資機會。○ 它研究市場進入策略和影響商業成功的因素。6. 策略性業務擴張計畫 ○ 詳細說明公司如何擴大市場佔有率並增強競爭優勢。○ 它探索推動成長的夥伴關係、協作和技術進步。7. 競爭策略對市場趨勢的影響 ○ 報告評估了競爭如何影響產品創新和定價策略。○ 評估影響產業發展的競爭優勢和挑戰。8. 影響未來成長的新興趨勢 ○ 該研究重點在於影響市場成長的創新、自動化和不斷變化的監管環境。○ 預測人形醫療輔助機器人的新科技進步。9. 成長最快的產品類型和細分市場 ○ 報告確定了預計複合年增長率 (CAGR) 最高的產品類別。○ 它研究不同產品領域的需求趨勢。10. 產業中的主要應用領域 ○ 該研究概述了推動人形醫療輔助機器人市場需求的關鍵應用領域。○ 它評估各行業的市場滲透率和收入貢獻。11. 製造商利潤豐厚的地理市場 ○ 報告重點介紹了製造和市場擴張利潤最高的地區。○ 它提供了對區域需求、監管框架和投資機會的見解。本報告提供了經過充分研究的結論和可行的見解，幫助企業有效駕馭不斷發展的人形醫療輔助機器人產業。*註：我們提供客製化的市場研究報告，以滿足您的特定業務需求和要求。結論在機器人技術和人工智慧進步的推動下，人形醫療輔助機器人市場正經歷顯著成長。這些技術增強了機器人的功能，使其在醫療保健領域成為手術輔助、治療和老年護理等任務中不可或缺的一部分。老齡人口需要持續護理，以及醫療保健行業對效率和改善患者服務的追求，進一步推動了這些機器人的採用。監管框架和大量投資（包括重大收購和融資舉措）對於推動該市場的發展也至關重要。北美佔據市場份額的首位，而亞太地區預計將出現快速成長，人形機器人在醫療保健領域的整合前景看好，可提供提高護理品質和營運效率的創新解決方案。獲取更多信息• 手術機器人市場: https://market.us/report/surgical-robotics-market/ • 機器人義肢市場: https://market.us/report/robotic-prosthetics-market/ • 醫院物流機器人市場: https://market.us/report/hospital-logistics-robots-market/ • 機器人輔助經皮冠狀動脈介入治療 (PCI) 市場: https://market.us/report/robot-assisted-percutaneous-coronary-intervention-pci-market/ • 機器人飛行模擬器手術市場: https://market.us/report/robotic-flight-simulator-surgery-market/ • 機器人牙科市場: https://market.us/report/robotic-dentistry-market/ • 醫療遠距呈現機器人市場: https://market.us/report/medical-telepresence-robots-market/ • 醫療機器人市場: https://marketresearch.biz/report/medical-robots-market/ • 醫療服務機器人市場: https://marketresearch.biz/report/healthcare-service-robots-market/ • 脊椎手術機器人市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-spinal-surgical-robots-market/ • 脊椎手術機器人市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-surgical-robots-for-the-spine-market/ • 航空航太機器人市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-aerospace-robotics-market/ • 婦科機器人手術市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-gynecology-robotic-surgery-market/ • 影像導引與機器人輔助手術程式市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-image-guided-robot-assisted-surgical-procedures-market/ • 移液機器人市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-pipetting-robot-market/ • 機器人一般外科手術市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-robotic-general-surgery-market/ • 機器人手術系統市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-robotic-surgery-system-market/ • 機器人義肢市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-robotics-prosthetics-market/ • 手術機器人市場: https://medicalmarketreport.com/report/global-surgical-robots-market/

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