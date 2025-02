Alan Smith, CEO Agthia Group

أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

إن جلفود أكثر من مجرد معرض، فهو بمثابة مؤشر على مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات” — آلان سميث

AGTHIA GROUP, ABU DHABI, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, February 28, 2025 / EINPresswire.com / -- أكدت مجموعة "أغذية" ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة مشاركتها في النسخة الثلاثين من معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025"، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير. ومع اتساع نطاق حضورها العالمي، ليشمل 67 سوقاً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والأمريكتين، استعرضت المجموعة محفظتها المتنوعة التي تضم أكثر من 35 علامة تجارية، والتي تستقطب المستهلكين الباحثين عن الابتكار والجودة.وفي إطار التزامها بتطوير المنتجات، أطلقت مجموعة “أغذية” منتجين جديدين تحت علامة "المطاحن الكبرى" وهما، دقيق الاستخدامات المتعددة" الذي يُلبي مختلف احتياجات الخبز، ودقيق المطاحن الكبرى من القمح الكامل متعدد الحبوب، المصنوع من تسعة أنواع من الحبوب لدعم أنماط الحياة الصحية.كما أعلنت المجموعة عن شراكة استراتيجية مع شركة "Reliance Consumer Products "، لتصبح مجموعة "أغذية" الموزع الحصري في دولة الإمارات لمنتجات "كامبا كولا" العلامة الهندية الشهيرة للمشروبات الغازية، مستفيدة من الشعبية الواسعة التي تحظى بها العلامة بين المقيمين من الجالية الهندية، مع استهداف المستهلكين المحليين أيضاً. و تعزز هذه الشراكة محفظة المجموعة المتنوعة في قطاع المشروبات، وترسخ مكانتها الريادية في السوق، حيث تسعى إلى إعادة تقديم "كامبا كولا" لجيل جديد من المستهلكين في الإمارات من خلال شبكتها الواسعة للتوزيع وخبرتها العريقة في القطاع.وقد تم تكريم مجموعة"أغذية" بجائزة "مورد العام 2025" من اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي "دناتا"، وذلك عن فئة "المورد الأكثر استدامة"، تقديراً لمساهمتها في تزويد شركة العربية للطيران بعبوات لمياه العين المعاد تدويرها بنسبة 100% "rPET"، مما يعكس التزام المجموعة بدمج الاستدامة في عملياتها التشغيلية.وفي تعليقه على مشاركة "أغذية" في جلفود 2025، قال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية": " إن جلفود أكثر من مجرد معرض، فهو بمثابة مؤشر على مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات. حيث يشهد هذا القطاع تحولات جوهرية بسبب تغير عادات المستهلكين والواقع الجديد للأسواق، ومع ذلك وباعتبارنا مجموعة طموحة، فإننا نرحّب بهذه التغيرات برؤية واضحة، حيث نبني علامات تجارية قادرة على الصمود، ونخلق قيمة عبر شراكات استراتيجية، ونرتقي بمحفظة منتجاتنا لتضع معايير جديدة في الجودة والتجربة. إن مستقبل الغذاء يتشكل اليوم، ونحن هنا لنقود هذا التحول."كما ألقى سميث كلمة رئيسية خلال "قمة جلفود للرؤساء التنفيذيين"، حيث استعرض خلالها الرؤية الاستراتيجية للمجموعة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات. وأكد سميث على قدرة "أغذية" على مواكبة تطلعات المستهلكين المتغيرة، مع تسليط الضوء على دورها المحوري في إعادة تشكيل مستقبل القطاع، وذلك عبر محفظة منتجاتها المتنوعة، وشراكاتها الاستراتيجية، وفهمها العميق للأسواق، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمستهلكين وأصحاب المصلحة على حد سواء.وفي إطار "عام المجتمع" الذي أعلنته حكومة الإمارات لعام 2025، ستقوم مجموعة "أغذية" بالتبرع بجميع المنتجات الغذائية المتبقية من مشاركتها في معرض جلفود لصالح الجمعيات الخيرية المحلية، في خطوة تعكس التزام المجموعة بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تخدمها.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.