Industriesoftware-Startup Glassdome eröffnet Büro in München mit Fokus auf europäische Autoindustrie

Glassdome Logo Simon D. Kim, CEO and founder of Glassdome Tae Jin “TJ” Yoon, Managing Director of Glassdome GmbH

Glassdomes neues Europahauptquartier hilft europäischen Autoherstellern und Zulieferern, die die Auflagen der Europäischen Batterieverordnung erfüllen müssen

Unser Büro in München hilft Unternehmen, besonders aus der Automobilindustrie, alle derzeitigen und zukünftigen Anforderungen der neuen Batterieverordnungen zu erfüllen." — Simon Kim, CEO und Gründer von Glassdome

MüNCHEN, GERMANY, February 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Glassdome , ein Softwareunternehmen für die herstellende Industrie, das Produktionsdaten erfasst und analysiert, eröffnet seine erste Niederlassung in Deutschland mit einem neuen Büro in München, das Services für die europäische Automobilindustrie anbietet. Glassdomes Nutzer können alle Daten ihrer Produktionsmaschinen in einem zentralen Dashboard einsehen und somit ihre Effizienz verbessern und Nachhaltigkeitsziele erreichen. Dabei sammelt Glassdome auch Daten, die zuvor nicht zu erfassen waren. Dies ist besonders wichtig für europäische Automobilhersteller und internationale Zulieferer, die die neuen strengen Berichts- und Nachhaltigkeitsanforderungen der EU-Batterieverordnung einhalten müssen. Gleichzeitig gibt Glassdome auch die Ernennung von Tae Jin „TJ“ Yoon zum Geschäftsführer der Glassdome GmbH bekannt. Yoon wird eng mit Simon Kim, dem in den USA ansässigen CEO und Gründer von Glassdome, und Jinki Ham, Chief Business Officer mit Sitz in Seoul, Südkorea, zusammenarbeiten.Die Technologie von Glassdome berechnet den CO2-Fußabdruck von Produkten anhand von Daten aus der Fabrikhalle, von Strom- und Gasanbietern, der Production Management Software und mehr. In der Vergangenheit konnten Maschinen ohne komplexe MES-Systeme keine Daten austauschen, und nur menschliche Bediener hatten Einblick in die Prozesse. Die Daten, die Glassdome erfasst und analysiert, unterstützen Nachhaltigkeitsziele und verbessern die Effizienz in der herstellenden Industrie. Zu den Kunden von Glassdome gehören Unternehmen aus der Automobil-, Batterie-, Elektronik-, Kunststoff-, Aluminium-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.„Unser Büro in München hilft Unternehmen, besonders aus der Automobilindustrie, alle derzeitigen und zukünftigen Anforderungen der neuen Batterieverordnungen zu erfüllen,” sagt Simon Kim, CEO und Gründer von Glassdome. „Unsere Technologie ermöglicht Herstellern die Erfassung von Daten, die sonst niemals die Maschinen verlassen hätten. Diese Daten können den Unternehmen helfen, den Product Carbon Footprint ihrer Produkte genau zu berechnen, nachhaltiger zu wirtschaften und effizienter und rentabler zu werden. TJ und sein Team unterstützen Unternehmen, die mit Deklarationsanforderungen und Höchstgrenzen für den CO2-Fußabdruck von Elektrofahrzeugen und wiederaufladbaren Industriebatterien konfrontiert sind.“Dieses Jahr führt die EU-Batterieverordnung Deklarationspflichten, Leistungsklassen und Höchstgrenzen für den CO2-Fußabdruck von Elektrofahrzeugen und wiederaufladbaren Industriebatterien ein. Die Branche arbeitet bereits an Lösungen wie Digital Battery Passports, die umfassende Daten beinhalten, um die Einhaltung der EU-Vorschriften zu gewährleisten.Glassome eröffnet das Münchner Büro, während es eine neue Partnerschaft mit Siemens eingeht, die den Prozess der Erhebung des Product Carbon Footprint (PCF) für Hersteller vereinfachen soll. Die Partnerschaft kombiniert die Fähigkeiten von Glassdome bei der Automatisierung der PCF-Überwachung, Berechnung und Berichterstattung durch Datenerfassung mit der Siemens-Lösung SiGREEN für Datenaustausch und PCF-Management. Die Zusammenarbeit kommt Herstellern aus allen Branchen zugute, ist aber insbesondere für Automobil- und Batteriehersteller mit umfangreichen Lieferketten von Bedeutung.Über GlassdomeGlassdome ist ein Softwareunternehmen für die herstellende Industrie, das sich auf die Erfassung und Analyse von Daten aus Produktionsanlagen spezialisiert hat. Glassdome setzt eine SaaS-basierte Lösung ein, um Hersteller von der Datenerfassung über die Überwachung bis hin zur laufenden Berichterstattung zu begleiten und sie in die Lage zu versetzen, Daten von Maschinen zu erhalten, sie in Software zu übertragen und darauf zuzugreifen. Das Unternehmen befähigt Hersteller in der EV-Batterie-, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, das ungenutzte Potenzial von Daten in der gesamten Lieferkette zu nutzen, um eine kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu erreichen und die Einhaltung von Umwelt- und Emissionsvorschriften zu erfüllen.Glassdome wurde 2019 gegründet und hat tiefe Wurzeln im Silicon Valley und in Korea. Damit ist Glassdome perfekt positioniert, um Hersteller zu unterstützen, die ihre Effizienz verbessern und die Anforderungen der Umweltvorschriften mit einer einzigen Plattform erfüllen oder übertreffen wollen. Erfahren Sie mehr über Glassdome unter https://glassdome.com

