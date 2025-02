Oportunidades de Educación de Pesca en Familia Ofrecidas para Todos los Texanos esta Primavera

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN – El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) se está asociando con Fishing’s Future y el Fondo Educativo George H.W. Bush Vamos A Pescar para ofrecer oportunidades de educación de pesca a familias en Houston y en el Valle de Río Grande. Fishing’s Future es una organización educativa nacional de pesca con sede en Texas con más de 17 años de experiencia y conocimientos en enseñar a las familias a pescar y pasar tiempo al aire libre. El programa comenzó en febrero y continuará durante el mes de agosto con actividades que incluyen eventos de pesca en familia y en persona. Este año el programa continuará trabajando directamente con las familias a través de organizaciones comunitarias. El programa llevará a cabo 18 actividades en el área de Houston y en el Valle de Río Grande para educar a 20 familias desde los conceptos básicos de la pesca a través de técnicas avanzadas como; Captura, Cuidado y Cocina, Educación para Navegantes de Bote, Pesca en la Playa y en el Muelle, Redes Familiares en Línea, Cómo Comprar y más. Fishing’s Future también ampliará su alcance en estas áreas al establecer dos nuevos capítulos para llevar a cabo campamentos familiares de peces y otras actividades de alcance durante los próximos cinco años. Se proporcionará todo el equipo y el conocimiento necesaria para que las familias tengan una experiencia de pesca exitosa. Algunos eventos incluirán limpieza y como cocinar el pescado. “Unirnos con TPWD y la Fundación Recreativa de Navegación y Pesca con la Beca del Fondo Educativo George H. W. Bush Vamos A Pescar es una asociación perfecta para Fishing’s Future”, dijo Michael Scherer, director del programa de Fishing’s Future. “Las tres organizaciones estamos comprometidas a aumentar el conocimiento educativo tanto de jóvenes como de adultos. TPWD cuenta con los talentos más destacados, su personal lleva la ciencia y la investigación aplicada a la vida real.” Los objetivos del programa incluyen desarrollar el conocimiento, las habilidades y las capacidades de pesca de las familias participantes de las áreas metropolitanas de Texas para aumentar finalmente la participación en la pesca. Además, el programa fortalece los lazos familiares y la conexión de los Texanos con el aire libre y los recursos de pesca. “Esta beca ayuda a fomentar el desarrollo de relaciones entre las familias para crear un sentido de comunidad, servir mejor a las organizaciones locales y ayudar a sus familias a salir al aire libre y disfrutar de los parques estatales y comunitarios”, agrego Scherer. “También ayuda a enseñar el cuidado ambiental y aumenta la conciencia sobre la protección, conservación y restauración de los recursos acuáticos naturales de nuestra nación.” Para aquellos que deseen apoyar estos esfuerzos importantes, Fishing’s Future llevará a cabo entrenamientos para instructores de educación para pescadores. Aumentar el número de instructores certificados, especialmente aquellos que sean bilingües o con español como idioma principal, generará oportunidades para que el programa tenga un mayor impacto en todo Texas. “Estamos emocionados de juntarnos con Fishing’s Future para ofrecer el programa de George H.W. Bush Vamos A Pescar y conectar a las familias con la pesca y el aire libre en todo Texas”, dijo Jason Mercer, Coordinador R3 de Pesca y Navegación de TPWD. “Este esfuerzo ofrece tantas oportunidades excelentes para que las familias participen en la pesca, desarrollen sus habilidades y conocimientos de pesca, y, por supuesto, pasen tiempo de calidad como familia.” Para obtener más información sobre el Fondo Educativo George H.W. Bush Vamos A Pescar y los programas educativos, o para participar, visite www.FishingsFuture.org.

