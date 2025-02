Boricuas Heredia X Prizmv Music Lanzan "Violenta" – Un Tema de Reggaetón Listo para Sacudir la Industria Musical

Heredia X Prizmv Music lanzan “Violenta,” una canción de reggaetón que mezcla ritmos latinos con sonidos modernos. ¡Escúchala ya y únete al #ViolentaChallenge!

Violenta, se trata de esa persona que nos vuelve locos ese alguien que nos deja con ganas de pasar más tiempo, de estar y disfrutar...” — Heredia

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Heredia Prizmv Music , cantantes y productores musicales de Puerto Rico, recién lanzaron su más reciente sencillo " Violenta " que ya está causando sensación en la industria musical. El par también han lanzado un reto para sus fans, invitándolos a cantar o bailar al ritmo de esta pegajosa canción. Este tema de reggaetón, el más reciente de su colaboración, fusiona los ritmos latinos tradicionales con sonidos modernos, listo para posicionerse como un éxito global. Con la creciente popularidad de la música latina, ellos están listos para conquistar la industria.Heredia y Prizmv Music han trabajado juntos desde pequeños. Su pasión por la música y su orgullo boricua han sido la clave de su éxito. Tras destacar en la escena musical local, ahora están listos para compartir su talento con el mundo."¡Amo hacer música! Siempre ha sido bien gratificante cuando me hablan de cómo alguna letra se quedó con alguien. Violenta se trata de esa persona que nos vuelve locos ese alguien que nos deja con ganas de pasar más tiempo, de estar y disfrutar; espero que logren conectar y dedicarle esta canción a esa persona que los hace sentir así", expresó Heredia.Para celebrar el lanzamiento de Violenta, Heredia X Prizmv Music han creado un reto para sus fans. La dinámica consiste en cantar la canción o armar una coreografía y compartirla en redes sociales con el hashtag #ViolentaChallenge. El par elegirá sus favoritos y los destacará en sus redes sociales. Es una forma divertida e interactiva para que los seguidores disfruten del nuevo tema y muestren su creatividad.Violenta es una canción que encapsula perfectamente la energía vibrante de la música latina. Con su ritmo contagioso y un coro pegajoso, es imposible resistirse a bailar. La letra narra una historia de amor y deseo, haciendo que sea fácil de identificar para oyentes de todas las edades. Este tema es un reflejo del talento del dúo y su habilidad para crear música que realmente conecta con la gente."Hacer música es un reto que me obliga a ser más creativo de lo que fui en mi último tema o beat. Lo que más me gusta es ver cómo comienza con un ritmo y termina siendo una canción lista para el público. Violenta fue especial porque el proceso fue diferente al trabajar junto a alguien más. Así es como Heredia y yo logramos hacer un tema tan brutal y pegajoso", compartió Prizmv Music.La música latina ha dominado los rankings en los últimos años, y Heredia X Prizmv Music están listos para dejar su huella. Con su sonido único, este tema promete destacar en la industria. Violenta es solo el comienzo, y estamos emocionados por lo que este talentoso par de jóvenes artistas traerán en el futuro.Violenta ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify y Apple Music. Heredia X Prizmv Music están emocionados de compartir esta nueva canción con sus seguidores y esperan que les transmita alegría y energía. También invitan a todos a sumarse al #ViolentaChallenge y mostrar sus mejores pasos.Para más información y actualizaciones, sigue a Heredia X Prizmv Music en sus redes sociales.Para consultas de prensa o para coordinar una entrevista con Heredia X Prizmv Music, contacta a consulting@debora.online.¡No pierdas la oportunidad de ser parte del ascenso de estos talentosos artistas puertorriqueños y su contagioso nuevo sencillo Violenta!Síguelos en IG:@yosoyherediaaa@prizmvmusicbaby

