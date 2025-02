EU-gefördertes Projekt „Genießen Sie Bio-Sanddorn! Er kommt aus Europa!“ in der Schweiz erfolgreich abgeschlossen

Genießen Sie Bio-Sanddorn! Er kommt aus Europa!

Das von der Europäischen Union kofinanzierte Projekt „Enjoy Organic Sanddorn! It’s from Europe!“ wurde in der Schweiz erfolgreich abgeschlossen.

Das starke Interesse der Verbraucher an Bioprodukten machte die Schweiz zu einem idealen Markt, um die Vorteile von EU-zertifiziertem Bio-Sanddorn zu bewerben.” — Mădălina Giurescu, Präsidentin der Agrargenossenschaft Bio Catina

ROMANIA, February 24, 2025 / EINPresswire.com / --Das Ziel, das Bewusstsein für Bio-Sanddorn und seine Vorteile zu erhöhen, wurde erreicht. Die Initiative trug zu einer größeren Anerkennung der EU-Qualitätsregelungen und der hohen Standards bei, die in Europa für die Produktion von Bio-Lebensmitteln gelten.Förderung des ökologischen Landbaus und der Qualitätsstandards der EUSanddorn wird in der täglichen Ernährung trotz seines außergewöhnlichen Nährwerts, seiner einzigartigen Produkteigenschaften und seiner positiven Auswirkungen auf die Umwelt nach wie vor relativ wenig genutzt. Die Kampagne „Enjoy It’s from Europe!“ wurde entwickelt, um Verbraucher über die gesundheitlichen Vorteile von EU-zertifiziertem Bio-Sanddorn zu informieren und gleichzeitig die Sichtbarkeit des europäischen ökologischen Landbaus in der Schweiz zu stärken.Das Projekt steht im Einklang mit den umfassenderen Zielen der Europäischen Kommission, das Bewusstsein und die Anerkennung von EU-Qualitätssystemen zu erhöhen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und den Verbrauch von EU-Agrarprodukten in Drittlandsmärkten mit hohem Potenzial zu verbessern. Die Schweiz, die für ihre starke Nachfrage nach biologischen und hochwertigen Lebensmitteln bekannt ist, stellt einen strategischen Markt für diese Initiative dar.Die Auswirkungen der Kampagne in der SchweizDie landwirtschaftliche Genossenschaft BioCatina, einer der größten Bio-Sanddornproduzenten Europas, spielte bei der Umsetzung des Projekts eine Schlüsselrolle. Durch gezielte Werbemaßnahmen trug die Initiative dazu bei, die Vorzüge europäischer Bioproduzenten und die strengen Standards für EU-Produktionsmethoden hervorzuheben.Der Markt für Bio-Sanddorn ist ein Nischensegment innerhalb der größeren Beerenkategorie, das durch spezifische Verbraucherpräferenzen und eine einzigartige Marktidentität gekennzeichnet ist. Das Projekt „Enjoy It’s from Europe!“ unterstützte Bemühungen zur Verbesserung der Organisation und Transparenz der Lieferkette und stärkte gleichzeitig die Wettbewerbsposition europäischer Bio-Produzenten in der Schweiz.Diese Initiative steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie der Europäischen Kommission zur Steigerung der Effizienz in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette, zur Verbesserung des Preisgleichgewichts und zur Förderung einer fairen Verteilung innerhalb des Sektors. Diese Bemühungen tragen zur langfristigen Nachhaltigkeit des ökologischen Landbaus bei und stärken das Vertrauen der Verbraucher in EU-zertifizierte Produkte.ZukunftsaussichtenAm Ende der Kampagne unterstreichen die positiven Ergebnisse in der Schweiz die Wirksamkeit strukturierter Werbemaßnahmen zur Steigerung des Verbraucherbewusstseins und der Nachfrage nach EU-Agrarprodukten. Die Initiative hat die Präsenz von Bio-Sanddorn auf dem Markt erfolgreich gestärkt und gleichzeitig die Kernbotschaft der Kampagne verstärkt:„Genießen Sie Bio-Sanddorn! Er kommt aus Europa!“Weitere Informationen zu europäischem Bio-Sanddorn und der EU-Qualitätszertifizierung finden Sie unter euorganicseabuckthorn.com Über die BioCatina Agricultural CooperativeDie BioCatina Agricultural Cooperative ist ein führender europäischer Produzent von Bio-Sanddorn und baut hochwertige Pflanzen unter strengen EU-Bio-Zertifizierungsstandards an. Im Rahmen der von der Europäischen Union kofinanzierten Kampagne „Enjoy It’s from Europe!“ hat BioCatina eine Schlüsselrolle dabei gespielt, das Bewusstsein für die Vorteile von Bio-Sanddorn zu fördern und das Wachstum der EU-Agrarexporte in internationalen Märkten mit hohem Potenzial zu unterstützen.

