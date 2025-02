Bentley Home西安店盛大开业

MILAN, ITALY, ITALY, February 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Bentley Home与佳驰美邑合作的独家品牌店在西安大明宫钻石店盛大开业。

这个非凡的空间代表了Bentley Home在中国的一个重要里程碑,展示了Bentley品牌对无与伦比的工艺和永恒设计的承诺。

该店面占地250多平方米,仅一层位于西安太华北路大明宫建材家居·钻石店一楼,采用天然材料和暗色调。墙壁采用Pietra d 'Avola饰面,打造了一种坚实而有机的美学,散发出稳固和贵重感。火山灰色调,一种复杂的深色调,增添了温暖和现代感,与石材面和装饰元素完美协调。Bentley Home系列的浅色壁纸优雅地装饰着特定区域,为环境引入了亮度和新鲜感。灰色树脂地板增强了连续性和极简主义的感觉,突出了陈列的家具和配饰的优雅。在店内,访客会发现Bentley Home最具标志性的设计,包括Bayton沙发和扶手椅,Thames咖啡桌,Camden餐桌,以及Ramsey沙发和椅子。每件产品都反映了Bentley Home对卓越工艺的承诺、永恒的优雅以及创新的工艺,将舒适与品牌源自于汽车卓越世界的独特美学无缝地融合在一起。该店目前对公开放。

