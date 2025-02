K-POPバーチャルグループBRAZYダンテ（DANTE）、ソロデビュー，タイトル曲『PARADOX』ミュージックビデオ公開

SEOUL, SOUTH KOREA, February 24, 2025 / EINPresswire.com / -- バーチャルレーベル ジャンキークリーム (JUNKY CREAM)初のプロジェクトアーティストであるBRAZYのリーダー、 ダンテ (DANTE)が来る2月21日に初のシングルアルバム『PARADOX』を発売し、本格的に活動を開始する。ジャンキークリームはCGスーパーバイザーであり、K-POPダンサー出身のディレクター兼プロデューサーを務めるクロム(Chrome)とグリッチ(GLITCH)がソウルとカリフォルニアで共同設立したバーチャルレーベルだ。今回のプロジェクトを通じ、既存のバーチャルシーンでは見られない斬新なスタイルとテクニックを披露する。タイトル曲『PARADOX』のミュージックビデオはチョッピーアニメーション技法を活用し、スタイリッシュかつ個性あふれる動きを実現した。ダンテは初期スケッチの段階からグローバルサブカルチャーアーティストを主なターゲットに設定し、北米とアジアのスタイルを融合させた新しいビジュアルとサウンドを完成させた。これにより、デビュー前からバーチャルミュージシャンとアートの新鮮な組み合わせに期待が高まっている。楽曲制作には新鋭プロデューサーのDAFが参加し、ミキシングはグラミー賞を3回受賞したエンジニアのDavid 'Yungin' Kimが担当した。彼は、ケンドリック・ラマー(Kendrick Lamar)、ニプシー・ハッスル(Nipsey Hussle)、ナズ(Nas)などの制作に携わってグラミー3冠を獲得しており、さらに注目されている。振り付けには、K-POPで20年以上の経験を誇るベテランパフォーマンスディレクターJONGIN YUN(Sammy)とカリフォルニアに拠点を置くプロデューサーJINが参加し、曲の最初の企画からダンスと音楽が自然に調和するように協力し、ダンテならではの中毒性のあるメロディーとシンプルかつ強烈なパフォーマンスを完成させた。バーチャルアイドルBRAZYはK-POPをベースにしているが、韓国ではなく、日本、北米、南米、中東、北アフリカなどグローバル市場をターゲットに本格的な活動を計画している。ジャンキークリームの関係者は「ジャンキークリームは全方位的なプロダクションを独自に消化できる韓国唯一のバーチャルレーベルとして、今回のダンテのソロデビューを通じて差別化された魅力を披露するだろう」とし、「『PARADOX』は、聴いた瞬間に体が反応する独創的なビートとパフォーマンスでグローバル市場でも注目される作品になるだろう」と伝えた。ダンテ(DANTE)は、初シングルアルバム『PARADOX』の公開と共に正式に活動をスタートさせる。

BRAZY - Paradox (Official Music Video)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.