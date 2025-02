스마트 시티 애플리케이션의 제품 품질 향상을 위한 플러그페스트의 역할

TALQ member meeting in Vienna, Austria

TALQ 회원사 간의 긴밀한 협력을 통한 TALQ 인터페이스 프로토콜 표준 통합 촉진

플러그페스트는 표준을 다루는 모든 사람들에게 가장 중요한 행사 중 하나입니다. 이를 정의하든 구현하든 마찬가지죠. ” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- 스마트 시티 애플리케이션을 위한 글로벌 인터페이스 표준인 스마트 시티 프로토콜을 개발한 TALQ 컨소시엄은 매년 플러그페스트 행사를 개최하여 강력한 인증 프로세스를 보장하고 회원사 간 심층적인 기술 노하우를 공유하고 있다. 오랜 기간 TALQ 인증을 받은 제품을 보유한 기존 회원사부터 통합 및 인증을 완료하는 단계인 신규 기업까지, 매년 모든 참가자들은 본 행사가 귀중한 인사이트와 배움의 기회를 제공한다고 평가한다. 2024년, 플러그페스트에서는 터키 회원사인 Lotec의 사례를 통해 TALQ 인증 프로세스의 가속화 가능성이 확인되었다. 2025년 플러그페스트는 회원사만을 위한 행사로, 이미 한창 준비 중이다.플러그페스트에서는 다양한 회원사의 소프트웨어 개발팀이 프로토콜 통합을 상호 테스트하고, TALQ 인증 도구(TCT)의 성능을 검증한다. 보통 플러그페스트는 1-2주 동안 운영되며, 대면 혹은 원격 형식으로 진행된다. 행사 기간 동안 각 기업은 중앙 관리 소프트웨어(CMS) 또는 게이트웨이와 같은 제품을 다양한 제조업체와 연결하여 여러 차례 페어링을 거친다.이러한 과정은 다른 회원사의 제품과의 상호운용성을 검증함으로써 스마트 시티 애플리케이션의 유연성과 신뢰성을 높이는 최적의 기회를 제공한다. 또한, 제조업체들은 이러한 협업을 통해 유용한 인사이트를 얻고, 이를 바탕으로 하여 자사 솔루션을 개선할 수 있다. 세션 동안 모든 참가자는 독립적이고 객관적인 기술 지원을 받아 보다 효율적이고 생산적인 협업을 이어갈 수 있다.TALQ 인증, 단 10일 만에 완료Plugfest와 대면 미팅이 신규 회원사에게 주는 이점은 Lotec의 사례를 통해 명확히 드러났다. 2024년 6월, Lotec은 오스트리아 빈에서 열린 TALQ 미팅에 참석한 후, 미팅에서 얻은 인사이트를 바탕으로 하여 스마트 시티 프로토콜 통합 작업을 빠르게 진행했다. 그곳에서 얻은 인사이트에 자극을 받은 Lotec의 소프트웨어 팀은 9월 플러그페스트 참가를 목표로 스마트 시티 프로토콜 통합 작업을 즉시 시작했다. 이들의 적극적인 참여는 결정적인 역할을 했는데, 바로 경험이 풍부한 회원사들과 협업하며 프로토콜에 대한 이해를 넓히고 자사 제품을 한층 더 정교하게 개선할 수 있었기 때문이다. 특히 임시 로그 보고 및 부트스트랩 프로세스와 같은 영역에서 모호한 부분을 파악하여 구현 방식을 개선할 기회를 얻었는데, 이는 TALQ 인증을 받은 다양한 제품으로 테스트를 한 덕분이었다. 10월, 테스트 결과 제출 후 불과 10일 만에 Lotec은 조명 및 조명 자산 관리 프로파일에 대한 TALQ 인증을 획득하며 스마트 시티 인프라의 두 가지 핵심 영역을 충족했다."플러그페스트는 표준을 다루는 모든 사람들에게 가장 중요한 행사 중 하나입니다. 이를 정의하든 구현하든 마찬가지죠. 그런 이유로 2015년부터 정기적으로 플러그페스트를 개최하고 있습니다. 매년 새로운 배움을 얻으며 놀라움을 얻을 뿐 아니라 동시에 회원사들이 신뢰를 바탕으로 협력하며 최종 사용자, 즉 도시와 공공시설 운영기관에 실질적인 혜택을 창출하는 모습에 큰 자부심을 갖고 있습니다." TALQ 컨소시엄의 사무총장인 사이먼 덩클리는 이렇게 강조했다.TALQ 컨소시엄 소개: 2012년에 설립된 TALQ 컨소시엄은 서로 다른 스마트 시티 애플리케이션을 제어하고 모니터링하기 위한 관리 소프트웨어 인터페이스에 대해 전 세계적으로 인정받는 표준을 만들었습니다. TALQ 스마트 시티 프로토콜은 정보 교환을 위한 규격으로 다양한 제품과 시스템에서 구현하기에 적합합니다. 이를 통해 서로 다른 공급업체의 중앙 관리 소프트웨어(CMS)와 실외 장치 네트워크(ODN) 간의 상호 운용성이 가능해지며 하나의 CMS로 도시 또는 지역이 서로 다른 여러 ODN을 제어할 수 있게 됩니다.TALQ는 현재 70개 이상의 회원사로 구성된 개방형 산업 컨소시엄이다.

