Cómo los Plugfests mejoran la calidad de los productos para ciudades inteligentes

TALQ member meeting in Vienna, Austria

La colaboración entre las empresas miembros de TALQ facilita la integración del estándar de comunicación TALQ

Un Plugfest es uno de los eventos más importantes para cualquiera que trabaje con estándares, ya sea definiéndolos o implementándolos. ” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ, desarrollador del Smart City Protocol —un estándar global de interfaz para aplicaciones de ciudades inteligentes—, organiza cada año eventos Plugfest con el objetivo de garantizar un proceso de certificación sólido y compartir conocimientos técnicos avanzados entre sus miembros . Cada edición reúne tanto a empresas con productos ya certificados por TALQ como a nuevas compañías en proceso de integración y certificación, y todas coinciden en que el evento aporta información valiosa y oportunidades de aprendizaje. En 2024, el Plugfest demostró su capacidad para agilizar el proceso de certificación TALQ con el caso de éxito de Lotec, miembro de Turquía. La edición de 2025, exclusiva para miembros, ya está en fase de planificación.Durante un Plugfest, los equipos de desarrollo de software de distintas empresas miembro prueban la integración del protocolo entre sí y validan el rendimiento de la herramienta de certificación TALQ (TCT). Un Plugfest suele durar entre una y dos semanas, dependiendo de si se lleva a cabo de forma presencial o remota. En ambos formatos, las empresas emparejan sus productos—software de gestión centralizada (CMS) o TALQ Gateway—en múltiples sesiones con diferentes fabricantes.Este proceso brinda una oportunidad ideal a los participantes para mejorar la flexibilidad y fiabilidad de las aplicaciones para ciudades inteligentes, al verificar su interoperabilidad con productos de otros miembros. Además, los fabricantes se benefician del intercambio de conocimientos y el aprendizaje mutuo, refinando a menudo sus soluciones a partir de estas experiencias. A lo largo de las sesiones, todos los participantes reciben soporte técnico independiente y objetivo, lo que garantiza una colaboración productiva y efectiva.Certificación TALQ en 10 díasLos beneficios para los nuevos miembros de las reuniones presenciales y los Plugfests quedaron claramente demostrados el año pasado con el caso de Lotec. Poco después de unirse al consorcio, Lotec asistió a una reunión de TALQ en Viena, Austria, en junio de 2024. Motivado por los conocimientos adquiridos allí, el equipo de software de la empresa comenzó de inmediato a integrar el Smart City Protocol para participar en el Plugfest de septiembre. Su implicación activa fue clave: al colaborar con miembros más experimentados, profundizaron en su comprensión del protocolo y mejoraron su producto. En particular, identificaron ambigüedades en áreas como los informes de registro ad hoc y el proceso de arranque, descubriendo oportunidades para optimizar su implementación, todo gracias a las pruebas realizadas con múltiples productos certificados por TALQ. En octubre, tan solo diez días después de enviar sus resultados de prueba, Lotec obtuvo la certificación TALQ para los perfiles de iluminación y gestión de activos de iluminación, abarcando dos áreas clave de la infraestructura de ciudades inteligentes."Un Plugfest es uno de los eventos más importantes para cualquiera que trabaje con estándares, ya sea definiéndolos o implementándolos. Por eso organizamos Plugfests periódicamente desde 2015. Cada año nos sorprenden los nuevos aprendizajes, pero también nos sentimos muy orgullosos de la colaboración basada en la confianza entre nuestros miembros, que genera beneficios para los usuarios finales: ciudades y empresas de servicios públicos", destaca Simon Dunkley, secretario general del Consorcio TALQ.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.