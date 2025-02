Wie Plugfests helfen, die Produktqualität von Smart-City-Anwendungen zu verbessern

TALQ member meeting in Vienna, Austria

Die enge Zusammenarbeit der TALQ-Mitgliedsunternehmen vereinfacht die Integration des TALQ-Protokollstandards

Ein Plugfest ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für alle, die mit Standards arbeiten; sei es bei der Definition oder der Integration. ” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Das TALQ Konsortium, Entwickler des Smart-City-Protokolls – ein globaler Schnittstellenstandard für Smart-City-Anwendungen – veranstaltet jedes Jahr einen Plugfest, um einen sicheren Zertifizierungsprozess zu gewährleisten und seinen Mitgliedern den Austausch von technischem Know-how zu ermöglichen. Jedes Jahr sind sich die Teilnehmer einig – egal ob langjährige Mitglieder mit bewährten TALQ-zertifizierten Produkten oder neue Mitglieder, die noch mit der Integration des Protokolls beschäftigt sind und die Zertifizierung noch vor sich haben – dass die Veranstaltung wertvolle Einblicke und Lernerfolge bietet. Im Jahr 2024 hat der Plugfest am Beispiel des türkischen Mitgliedsunternehmen Lotec sogar gezeigt, dass die Teilnahme den TALQ-Zertifizierungsprozess beschleunigen kann. Der Plugfest 2025, der ausschließlich für Mitglieder zugänglich ist, ist bereits in Vorbereitung.Während eines Plugfests testen Softwareentwicklungsteams aus verschiedenen Mitgliedsunternehmen ihre Protokollintegrationen gegeneinander und validieren die Ergebnisse des TALQ-Zertifizierungs-Tools (TCT). In der Regel dauert ein Plugfest 1 bis 2 Wochen, je nachdem, ob er in Präsenz oder als Online-Event stattfindet. In beiden Formaten paaren Unternehmen ihre Produkte, zentrale Managementsysteme (CMS) und Gateways, in mehreren Sitzungen mit verschiedenen Herstellern.Dieser Prozess bietet eine ideale Möglichkeit, die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Smart-City-Anwendungen zu verbessern, indem sie auf ihre Interoperabilität mit Produkten anderer Hersteller überprüft werden. Zudem profitieren die Unternehmen von den gemeinsamen Erkenntnissen und können ihre Lösungen auf Grundlage der Erfahrungen anpassen. Während der Sessions erhalten alle Teilnehmer unabhängigen, objektiven technischen Support, um eine produktive und effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten.TALQ-Zertifizierung in 10 TagenDie Vorteile der Teilnahme für neue Mitglieder an generellen Mitgliedertreffen und Plugfests hat Lotec im vergangenen Jahr deutlich unter Beweis gestellt. Kurz nach dem Beitritt zum Konsortium nahm Lotec im Juni 2024 an einem TALQ-Treffen in Wien teil. Motiviert durch die dort gewonnenen Erkenntnisse begann das Software-Team des Unternehmens sofort mit der Integration des Smart City Protokolls, um auch am Plugfest im September teilnehmen zu können. Die aktive Beteiligung hat den Ausschlag gegeben: Durch die Zusammenarbeit mit erfahreneren Mitgliedern konnten sie ihr Verständnis für das Protokoll vertiefen und ihr Produkt verbessern. Insbesondere Unklarheiten in Bereichen wie Ad-hoc-Protokollberichte und dem Bootstrap-Prozess wurden identifiziert und neue Wege zur Verbesserung der Implementierung gefunden – alles dank der Tests mit verschiedenen TALQ-zertifizierten Produkten. Im Oktober, nur zehn Tage nach Einreichung der Testergebnisse, erhielt Lotec die TALQ-Zertifizierung für die beiden Profile ‚Lighting‘ und ‚Lighting Asset Management‘, die zwei Schlüsselbereiche einer Smart-City-Infrastruktur abdecken.„Ein Plugfest ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für alle, die mit Standards arbeiten; sei es bei der Definition oder der Integration. Daher organisieren wir seit 2015 regelmäßig Plugfests. Wir sind jedes Jahr von den zusätzlichen Erkenntnissen überrascht. Wir sind aber auch sehr stolz auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer Mitglieder mit dem alleinigen Ziel, Vorteile für die Endnutzer zu schaffen: die Städte und Versorgungsunternehmen“, betont Simon Dunkley, Generalsekretär des TALQ Konsortiums.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.