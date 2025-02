Neue Medienanalyse zur Bundestagswahl 2025: Migrationspolitik dominiert die öffentliche Debatte

Onclusive Medienreport: Die echten Zahlen zur Berichterstattung über Parteien, Kandidaten und Wahlkampfthemen vor der Bundestagswahl.

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, February 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Drei Tage vor der Bundestagswahl am 23. Februar veröffentlicht Onclusive heute eine umfassende Analyse der Medienberichterstattung. Die Studie basiert auf der Auswertung von über 2,2 Millionen Social-Media-Beiträgen und 135.600 Nachrichtenartikeln im Zeitraum vom 12. November 2024 bis zum 14. Februar 2025.

Die Analyse zeigt, dass die Migrationspolitik mit 590.771 Erwähnungen das meistdiskutierte Wahlkampfthema war, gefolgt von Sicherheitspolitik (249.500) und Wirtschaftspolitik (199.207). Diese Themen dominierten die öffentliche Debatte seit der Ankündigung der vorgezogenen Neuwahlen im November.

In den sozialen Medien führte Friedrich Merz (CDU) mit 2,36 Millionen Erwähnungen die Diskussion an, vor Alice Weidel (AfD) mit 1,46 Millionen und Robert Habeck (Grüne) mit 1,13 Millionen Erwähnungen.

Bemerkenswert ist auch der starke internationale Einfluss auf die Wahlkampfdebatte: Internationale Persönlichkeiten wie Donald Trump und Elon Musk gehörten zu den meistdiskutierten Themen in der Berichterstattung.

Methodik / Methodology: Die Analyse basiert auf der Auswertung von Mainstream-Medien (Print, Online, TV und Radio) sowie Social-Media-Plattformen.

Laden Sie die vollständige Medienanalyse hier herunter: https://onclusive.com/de/ressourcen/whitepaper/medienreport-bundestagswahl/

