Gategourmet España y Fundación Integra: Compromiso firme con la inclusión laboral

ZURICH, SWITZERLAND, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- gategourmet España, referente en catering y servicios a bordo, refuerza su compromiso con la inclusión laboral a través de una alianza estratégica con la Fundación Integra. Esta colaboración impulsa oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, consolidando el papel de la empresa como líder en responsabilidad social corporativa.“Más allá del ámbito laboral, nuestro propósito es transformar vidas y generar un impacto positivo en la comunidad”, afirma Yolanda Escribano, Directora General de gategourmet España. Con una visión proactiva, la compañía apuesta por la identificación de talento y la integración sostenible de nuevos colaboradores, garantizando un entorno laboral diverso y enriquecedor.Esta iniciativa no solo fortalece la cultura organizacional de gategourmet España, sino que también inspira a sus empleados a ser parte activa del cambio social. La empresa reafirma con determinación su compromiso con la inclusión, convencida de que, junto a la Fundación Integra, está construyendo un futuro más equitativo y próspero.Sobre gategroup gategroup es el líder global en servicios de catering aéreo, venta a bordo y productos y servicios de hospitalidad. Ofrecen a los pasajeros experiencias culinarias y comerciales superiores, aprovechando la innovación y soluciones tecnológicas avanzadas. Con sede en Zúrich, Suiza, gategroup logra la excelencia operativa a través de la red de catering más ex tensa en la industria de la aviación. Sirven a más de 700 millones de pasajeros anualmente a través de más de 200 unidades operativas en más de 60 países/territorios en todos los continentes. Para obtener más información, visite www.gategroup.com FUNDACIÓN INTEGRALa entidad social independiente y sin ánimo de lucro lleva más de dos décadas trabajando para que las personas en exclusión social y aquellas con discapacidad retomen las riendas de sus vidas a través de la inclusión laboral.Paseo de la Castellana 86, 2ª pl, 28046, Madrid, EspañaCIF: G83005108Inscrito en el Registro de Fundaciones con número 28-1200Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a travésdel teléfono 915 713 155 o mediante e-mail integra@fundacionintegra.org

