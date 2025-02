مجموعة العرجاني توقع شراكة مع الشركة الصينية العامة للهندسة بهدف تعزيز التبادل الاستراتيجي ونقل الخبرات العالمية إلي مصر

CAIRO, EGYPT, February 19, 2025 / EINPresswire.com / -- في خطوة تعزز من جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المصري، أعلنت مجموعة العرجاني عن تحالف استراتيجي مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) واحدة من كبرى شركات التشييد والبناء في الصين، بهدف تعزيز التبادل الاستراتيجي ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.شهد توقيع الاتفاقية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد تشاو ليو تشينج الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة دولة الصين بالقاهرة نيابة عن سعادة السفير لياو ليتشيانج ، السفير الصيني في مصر، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الكابتن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، ورئيس مجلس إدارة شركة العرجاني للتطوير والاستثمار، والسيد تشانغ وي تساى المدير العام لشركة (CSCEC) في مصر، والأستاذ عمرو شتا، الشريك الإداري لشركة "إنكوم" الشريك المصري للشركة الصينية، وذلك بحضور نخبة من قيادات هذا التحالف الاستراتيجي ممثلين في عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري، والسيد القصير وزير الزراعة السابق والرئيس التنفيذي للقطاع المالي وعضو مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري.وتعد الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)من أبرز الشركات في قطاع الإنشاءات عالميًا، حيث صعد تصنيفها إلى المرتبة التاسعة في قائمة فورتشن العالمية 500 لعام 2022، كما تحتل المرتبة الثالثة من أصل 500 شركة على مستوى الصين، كما احتلت المركز الأول من بين أفضل 250 مقاول هندسي في العالم، وتدير عملياتها من خلال عدة شركات تابعة مدرجة في البورصة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا قويًا في تنفيذ المشروعات الكبرى.تعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة العرجاني والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري، حيث تجمع بين الكفاءة والخبرة المحلية والمعرفة العالمية المتطورة لدعم السوق المصري وتلبية احتياجاته المتزايدة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري المصري وتمكين الشركات المحلية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مشروعاتها المستقبلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في خلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في حياة أفراد المجتمع، بما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة العرجاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح الكابتن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، قائلاً: " تعمل مجموعة العرجاني منذ يومها الأول وفق رؤية استراتيجية طموحة تستهدف الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة ، ودعم الصناعات المحلية، وتنويع الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه كوجهة جاذبة للاستثمارات." وأضاف " تبادل الخبرات العالمية مع الكيانات الكبيرة الموثوقة والاستفادة من الحلول الابتكارية للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري، ويعزز من قدرات مجموعة العرجاني في تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تساهم في تطوير البنية التحتية المصرية ولتوسيع قاعدة عملاؤنا، كما أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمامنا لتطوير مشاريع عقارية عملاقة ذات جودة عالمية تلبي احتياجات السوق المصري."ومن جانبه، صرح السيد تشانغ وي تساى، المدير العام لشركة CSCEC في مصر، قائلاً: "نفخر في شركة CSCEC أن نكون جزءًا من هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة العرجاني، التي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين خبراتنا الهندسية العالمية والسوق المصري الواعد. نحن واثقون أن هذه الشراكة ستسهم في نقل أحدث التقنيات والممارسات العالمية إلى مصر، بما يعزز من تطوير القطاع العقاري ويساهم في تلبية احتياجات السوق المصري." وأضاف قائلاً: "تعتبر شركة CSCEC شريكًا استراتيجيًا أساسيًا للعديد من المشاريع المصرية، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تواجدنا وتقديم مشروعات مبتكرة بالتعاون مع مجموعة العرجاني في مشروعاتها المميزة، مما سيسهم في خلق فرص كبيرة للتنمية."كما أعرب الاستاذ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الشريك المصري للشركة الصينية عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) ومجموعة العرجاني، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في قطاع البناء والتشييد في مصر. كما أضاف قائلًا "نحن في "إنكوم" نؤمن بأهمية الشراكات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير المشروعات العقارية في مصر، ونحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى، وتحقيق تطور ملحوظ في جودة المشروعات المنفذة. هذه الشراكة ستساهم بلا شك في تقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري المصري، مما يعزز من قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات المستقبلية وتحقيق رؤية مصر 2030."تعتبر مجموعة العرجاني من الرواد في قطاع البناء والتشييد من خلال شركاتها الستة العاملة بالقطاع وتضم أكثر من 150 ألف عامل و3 آلاف مهندس، وتساهم في تنفيذ عدد من المشاريع الكبري سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص في مصر والسعودية وليبيا. وتواصل مجموعة العرجاني بهذه الشراكة دورها الرائد في تحقيق أهدافها التنموية المجتمعية من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع، مما يساهم في زيادة الكفاءة والشفافية وتحقيق أعلى مستويات الجودة. هذا التوجه الرقمي سيساهم في تعزيز مكانة المشاريع المشتركة كنموذج يحتذى به في مجال البناء والتشييد المستدام.وتتمع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، بسجل حافل وحضور قوي ومتميز داخل السوق المصري، من خلال تعاونها المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في كلٍ من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وأبراج وسط مدينة العلمين وبحيرات وسط مدينة العلمين، بما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والكفاءة في قطاع البناء والتشييد، بالشراكة مع مجموعة العرجاني، مما يساهم في تطوير البنية التحتية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.-انتهى-

