إي إس سبورت تطلق هويتها الجديدة لتعزيز نمو السياحة الرياضية في الإمارات

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, February 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "إي إس سبورت" ES Sport، الوكالة الرائدة في مجال السياحة الرياضية بدول مجلس التعاون الخليجي، عن انطلاقتها الجديدة بتعيين سعادة الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيسًا لها. يأتي هذا التعيين كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودفع عجلة السياحة الرياضية في دولة الإمارات، مضيفة بذلك بعدًا جديدًا لمكانتها كوجهة رياضية عالمية.

كانت الشركة تُعرف سابقًا باسم "إكسبات سبورت"، والآن تحمل اسمها الجديد "إي إس سبورت" الذي يرمز إلى الخبرات والرعاية في مجال الرياضة. يعكس هذا الاسم جمهور الشركة الأوسع الذي يتجاوز حدود المغتربين، ويعبر عن التزامها بتقديم عروض ضيافة متميزة تركز على تجارب السياحة الرياضية الواردة والصادرة. في إطار عملية إعادة تعريف العلامة التجارية، قامت الشركة بتوسيع عملياتها بافتتاح مكتب جديد في أبوظبي، كما أطلقت خدمات جديدة تشمل الرعايات والشراكات التجارية وتنظيم الأحداث الرئيسية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

تعيين رئيس جديد

قامت "إي إس سبورت" بتعزيز فريقها التنفيذي بانضمام سعادة الشيخ محمد بن سيف آل نهيان لقيادة الشركة برؤية جديدة ونهج استراتيجي. بفضل رؤيته الإماراتية وفهمه العميق لسوق أبوظبي، تسعى "إي إس سبورت" إلى المساهمة في تعزيز أجندة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 والاستراتيجية الرياضية الوطنية 2031.

سعادة الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي إس سبورت"، أكد على أهمية الرياضة كأداة فعالة لتعزيز صحة المجتمعات وتماسكها وحيويتها. وقال: "نحن في "إي إس سبورت" ملتزمون بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز النمو الثقافي والاقتصادي عبر السياحة الرياضية. نفخر بهويتنا ونسعى لدمج الثقافة والتراث الإماراتي في عروضنا الفريدة لتعزيز تجارب الزوار. نهدف من خلال تنظيم الأحداث العالمية والمبادرات المحلية إلى تطوير منظومة السياحة الرياضية في الإمارات، وجذب الزوار الدوليين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشراكات، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للأحداث والتجارب الرياضية العالمية. نطمح أن تصبح "إي إس سبورت" الوكالة الرائدة في مجال الرعاية والتجارب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، مساهمةً بذلك في مستقبل مزدهر وديناميكي للمنطقة."

تعزيز السياحة من خلال تنظيم وترويج الأحداث الرياضية في أبوظبي

"إي إس سبورت"، الموزع الرسمي لحزم "إيثارا"، الشركة الترفيهية الرائدة في تنظيم الأحداث الرياضية في أبوظبي بالتعاون مع "دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي". من خلال تقديم باقات مميزة تشمل التذاكر والضيافة والإقامة وتجارب لا تُنسى، تسهم "إي إس سبورت" في تعزيز العروض الترفيهية والرياضية التي تقدمها العاصمة الإماراتية للأسواق العالمية. تشمل هذه العروض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في أبوظبي، وبطولة "يو إف سي" (UFC) أبوظبي، وسباق جائزة أبو ظبي الكبرى، وغيرها، مما يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما تدعم الوكالة بشكل فعال جهود دولة الإمارات في إبراز معالمها العالمية، وضيافتها الفريدة، وتراثها الثقافي، مؤكدة مكانة الدولة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية الدولية.

تعتبر السياحة الرياضية من أبرز الاتجاهات المتنامية في صناعة السفر، مما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والثقافية في المنطقة. وفقًا لتقرير أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط 2024، فإن هذا الاتجاه مدفوع بالمسافرين الذين يبحثون عن تجارب جماعية لا تُنسى. لقد شهد المشهد الرياضي تطورًا سريعًا في منطقة الخليج، وتسعى "إي إس سبورت" إلى توليد فرص تفيد الشركات المحلية، وتعزز السياحة، وتدفع نحو النمو الاقتصادي المستدام.

قال آلان هولت، المدير الإداري لمجموعة "إي إس سبورت" وخبير السياحة الرياضية الإقليمي: "مع هويتنا الجديدة، نواصل التزامنا بتقديم تجارب رياضية لا تُنسى وفرص رعاية تلهم وتصل وتُسلي. إننا نحتفل ببدء فصل جديد ومثير مع شركائنا، بما في ذلك مجالس السياحة وأصحاب الحقوق والعلامات التجارية للشركات. سوف تستمر تجاربنا المصممة خصيصًا في تجاوز التوقعات، مع تعزيز التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والمشاركة المجتمعية من خلال الرياضة. نحن في مهمة لربط العالم عبر الرياضة، ونسعى جاهدين لعرض اللحظات الرياضية في الإمارات للجمهور المحلي والدولي. ومع محفظتنا الموسعة التي تشمل أحداثًا رائدة، نهدف إلى تسليط الضوء على البنية التحتية الرياضية المتميزة في الإمارات، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وجذب الاستثمار الدولي، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الرياضي."

نبذة عن "إي إس سبورت":

"إي إس سبورت" (ES Sport)، والتي تعني "رواد التنظيم ورعاية الأحداث الرياضية"، الوكالة الرائدة في مجال السياحة الرياضية داخل دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة عام 2009، وهي متخصصة في تقديم تجارب رياضية مميزة للمشجعين والشركات، بالإضافة إلى توفير خدمات شاملة تشمل الرعاية الرياضية، والشراكات التجارية، وتنظيم الجولات، ولوجستيات معسكرات التدريب للمدارس والأندية والفرق المحترفة في مجموعة متنوعة من الرياضات. كما تنظم "إي إس سبورت" فعاليات متميزة تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة والرفاهية في مجتمع الإمارات. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.es-sport.ae.

