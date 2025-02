Ion Biotechnology México Publica la Investigación sobre IBAL en Harvard Dataverse para Avances en Oncología y Salud

Harvard Dataverse aloja investigación de IBAL, impulsando avances en oncología, infecciones y cicatrización de heridas.

Publicar nuestra investigación abiertamente invita a científicos a validar, mejorar y ampliar nuestros hallazgos, impulsando la oncología, las infecciones y la medicina regenerativa.” — K. Rude - CEO

PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Ion Biotechnology México (IBM) se enorgullece en anunciar que sus estudios clínicos y preclínicos sobre Ion Biotechnology Aqueous Ligands (IBAL) han sido oficialmente publicados en Harvard Dataverse. Este logro representa un paso significativo hacia la transparencia científica y la colaboración en la investigación global, brindando a profesionales de la salud e investigadores acceso gratuito a datos que demuestran las propiedades anticancerígenas, antifúngicas, antivirales y antibacterianas de IBAL.Harvard Dataverse, uno de los principales repositorios de investigación de acceso abierto en el mundo, permite a instituciones científicas, médicos e innovadores en biotecnología explorar la creciente evidencia clínica que respalda las aplicaciones terapéuticas de amplio espectro de IBAL.Investigación Pionera: El Impacto de IBAL en Enfermedades Infecciosas, Oncología y Cicatrización de HeridasLa tecnología IBAL, el sistema patentado de Ion Biotechnology Aqueous Ligand, ha sido rigurosamente evaluada en entornos clínicos y preclínicos, demostrando efectos prometedores en diversas áreas médicas, incluyendo:- Potencial anticancerígeno: IBAL ha demostrado un papel prometedor en oncología al modular el estrés oxidativo y la función mitocondrial, mecanismos que pueden ayudar al organismo a resistir la proliferación del cáncer y complementar los tratamientos convencionales. Estudios preclínicos sugieren efectos en la inhibición tumoral y la modulación del estrés oxidativo.- Eficacia antiviral contra SARS-CoV-2 y el virus del Dengue.- Actividad antibacteriana contra MRSA, Borrelia burgdorferi, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y otras bacterias resistentes a los antibióticos.- Propiedades antifúngicas contra Aspergillus brasiliensis, Candida auris, Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida krusei y Saccharomyces cerevisiae.- Mecanismos avanzados de cicatrización, acelerando la regeneración tisular y reduciendo el riesgo de infecciones.Impulsando la Investigación y la Colaboración GlobalAl hacer que los estudios sobre IBAL estén disponibles de forma gratuita en Harvard Dataverse, Ion Biotechnology México busca acelerar la colaboración global en:- Control de enfermedades infecciosas- Avances en el tratamiento del cáncer- Investigación sobre resistencia antimicrobiana- Innovaciones en medicina regenerativa y cicatrización de heridasAccede a la Investigación de IBAL en Harvard DataverseLa colección completa de estudios sobre IBAL ya está disponible en:Acerca de Ion Biotechnology MéxicoIon Biotechnology México es una empresa biotecnológica pionera en el desarrollo de soluciones antimicrobianas, antivirales y regenerativas de última generación a través de la tecnología IBAL. Con una sólida base en investigación clínica, innovación en dispositivos médicos y fabricación de grado farmacéutico, Ion Biotechnology México se dedica a impulsar terapias innovadoras mediante la integración de investigación de vanguardia con aplicaciones reales en el control de infecciones, oncología y medicina regenerativa.

