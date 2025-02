TPWD Abrirá un área de Cosecha de Ostras en la Bahía de Matagorda

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN – El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) abrirá el área de TX-18 en Matagorda Bay a la cosecha comercial y recreativa de ostras a partir de las 12:01 a.m. del martes 18 de febrero. Según las muestras recolectadas recientemente por TPWD, el área de TX-18 cumple con los criterios para la reapertura. Estos criterios incluyen parámetros para que las ostras alcancen ciertos umbrales basados en la abundancia de ostras de tamaño legal de tres pulgadas o más. TPWD continuará monitoreando todas las áreas de cosecha y abrirá o cerrará áreas en función de cuándo se alcancen los umbrales respectivos. Un mapa que muestra las áreas de recolección de ostras, así como la información más actualizada sobre el estado de cada área, se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

