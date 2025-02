Terapia Sostitutiva con Ormoni Bioidentici: Verso un Approccio Personalizzato alla Salute Femminile

La Dottoressa Passadore è un Medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia, perfezionata in Omeopatia e Omotossicologia.

MILANO, ITALY, February 17, 2025 / EINPresswire.com / -- La menopausa e il climaterio sono fasi che possono comportare sfide significative nella vita di ogni donna, soprattutto a causa di sintomi fisici ed emotivi spesso invalidanti. La Dottoressa Cristina Passadore, rinomata ginecologa milanese, condivide la sua esperienza sull’utilizzo degli ormoni bioidentici come alternativa sempre più diffusa nell’ambito della terapia ormonale sostitutiva.In cosa consiste la terapia sostitutiva con ormoni bioidentici?«Questa terapia prevede l’impiego di molecole che hanno una struttura chimica quasi identica a quella degli ormoni prodotti naturalmente dal corpo femminile. In tal modo, l’organismo tende a riconoscerli come propri, riducendo gli effetti collaterali rispetto a quelli dei tradizionali ormoni sintetici. Lo scopo è alleviare i disturbi tipici della menopausa, come vampate di calore, sbalzi d’umore e secchezza vaginale, mantenendo al contempo la salute a lungo termine, in particolare a livello osseo e cardiovascolare.»Come si stabilisce se una donna può beneficiare di questa terapia?«È indispensabile un’accurata valutazione clinica e strumentale, che comprende anamnesi completa, esami del sangue mirati ed eventuali ecografie di controllo. Solo così è possibile definire un piano veramente personalizzato, basato sull’età, sulla storia medica e sullo stile di vita della paziente. Il monitoraggio dei livelli ormonali nel tempo consente di adattare la terapia alle esigenze che possono evolvere.»Quali vantaggi offre l’uso di ormoni bioidentici rispetto alle terapie convenzionali?«Uno dei benefici principali è la migliore tollerabilità: molte pazienti segnalano un minor rischio di effetti collaterali, come ritenzione idrica o alterazioni dell’umore. La struttura identica agli ormoni naturali rende i bioidentici più facilmente metabolizzabili dall’organismo. Tuttavia, anche in questo caso il controllo medico è fondamentale, così come la valutazione personalizzata dei possibili rischi associati.»Cosa consiglia a chi sta considerando la terapia sostitutiva con ormoni bioidentici?«Suggerisco sempre di rivolgersi a uno specialista esperto, che possa valutare la singola situazione clinica e definire un approccio su misura. È essenziale sottoporsi a controlli regolari per verificare l’efficacia del trattamento e la necessità di eventuali aggiustamenti di dosaggio. La collaborazione e la fiducia tra medico e paziente, unite a un’adeguata prevenzione, rappresentano la base per affrontare la menopausa in modo sereno e consapevole.»Le considerazioni della Dottoressa Cristina Passadore dimostrano come la terapia sostitutiva con ormoni bioidentici possa offrire benefici concreti e un valido sostegno nel superare le problematiche tipiche del climaterio. L’approccio personalizzato, insieme a un monitoraggio continuo, aiuta le donne a intraprendere scelte informate e a vivere questa fase della vita con serenità e benessere duraturi.Per rimanere sempre aggiornati sui temi legati alla salute femminile e scoprire di più sulla terapia sostitutiva con ormoni bioidentici, vi invitiamo a seguire la Dottoressa Cristina Passadore sui suoi canali ufficiali. Visitate il suo sito web e il suo profilo Instagram per approfondimenti, consigli e informazioni utili su come vivere la menopausa in modo attivo e consapevole.

