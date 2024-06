Le Farmacie del Futuro: Un Polo di Servizi per la Comunità

Nella foto, la Dottoressa Alina di Ronza, laureata in farmacia con una tesi sperimentale in tecnica e legislazione farmaceutica, fondatrice del gruppo Facebook "Il Mondo dei Farmacisti" e autrice di un blog seguito da migliaia di persone.

Le farmacie diventano poli di servizi essenziali, offrendo test diagnostici e consulenze personalizzate per la comunità, grazie al Ddl semplificazioni.

MILANO, ITALIA, June 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Il settore delle farmacie è in piena trasformazione, grazie all’approvazione del Ddl semplificazioni. Questi cambiamenti proiettano le farmacie come punti di riferimento essenziali per la salute pubblica, diventando veri e propri “poli di servizi” incentrati sulla professionalità e competenza dei farmacisti.Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare la Dott.ssa Alina di Ronza . Fondatrice del gruppo Facebook “Il mondo dei farmacisti” e autrice di un blog con migliaia di visitatori ogni giorno, la Dott.ssa di Ronza ci ha parlato delle novità e delle sfide che il settore sta affrontando.“L’idea di creare il gruppo Facebook ‘Il mondo dei farmacisti’ nasce dalla mia passione per il mondo farmaceutico e dalla volontà di creare una comunità di professionisti e appassionati che potessero condividere esperienze, dubbi e aggiornamenti in un ambito in costante evoluzione,” spiega la Dott.ssa di Ronza. “L’obiettivo principale è quello di fornire un punto di incontro dove i membri possano sentirsi supportati, informati e ispirati, promuovendo così un’atmosfera di crescita professionale e personale.” Il gruppo Facebook conta attualmente oltre 17 mila iscritti.Nel suo blog, la Dott.ssa di Ronza pubblica una serie di “consigli in pillole” utili per la vita quotidiana. “Un esempio potrebbe essere la spiegazione su come distinguere un raffreddore da un’allergia stagionale, fornendo consigli pratici su come alleviare i sintomi con rimedi naturali o quando sia necessario rivolgersi al farmacista o al medico per un trattamento più specifico.”Riguardo alle principali problematiche del settore, la Dott.ssa di Ronza sottolinea la gestione degli stock di medicinali, la mancanza dei farmacisti e la gestione delle aspettative dei clienti. “I clienti sono sempre più informati ed esigenti, cercando non solo un prodotto, ma una consulenza completa e personalizzata.”La pandemia ha trasformato radicalmente la professione del farmacista, accentuando il ruolo sociale come punto di riferimento sanitario nella comunità. “Abbiamo acquisito nuove competenze, soprattutto in ambito di prevenzione e diagnostica, e abbiamo imparato l’importanza di adattarci rapidamente a nuovi scenari ed esigenze della popolazione.”Con l’implementazione del Ddl semplificazioni, le farmacie amplieranno ulteriormente i loro servizi, offrendo test diagnostici, la possibilità di scegliere il medico di famiglia ed il pediatra, oltre ad altri servizi essenziali. “Questa novità rappresenta un’opportunità per elevare ulteriormente il ruolo della farmacia nella società, ampliando i servizi offerti ai cittadini e rendendo le farmacie ancora più centrali nel sistema sanitario,” afferma la Dott.ssa di Ronza. “È fondamentale che queste nuove responsabilità siano supportate da una formazione adeguata e da un’organizzazione logistica che garantisca la qualità e la sicurezza dei servizi.”Guardando al futuro, la Dott.ssa di Ronza spera in un rafforzamento del ruolo del farmacista come consulente della salute, capace di offrire un supporto a 360 gradi per il benessere della persona. “Spero inoltre in un’evoluzione delle normative che tenga conto delle nuove esigenze emerse in seguito alla pandemia, promuovendo l’accesso alle cure e la prevenzione come pilastri di un sistema sanitario sempre più vicino alle persone."