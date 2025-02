برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة عبد الله الغرير يطلقان مخيماً تدريبياً لتدريب مطوري الألعاب الإماراتيين

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 11, 2025 / EINPresswire.com / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 فبراير 2025 – أطلقت مؤسسة عبد الله الغرير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخيم الغرير التدريبي لتطوير الألعاب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركة «إتش بي»، بهدف تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.تم تصميم البرنامج لتزويد الطلاب الإماراتيين الشباب والخرّيجين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بالمهارات التقنية ومهارات ريادة الأعمال لدخول قطاع تطوير الألعاب المتنامي كمطوّرين مبتدئين للألعاب. يضمن المخيم التدريبي عبر الإنترنت المموّل بالكامل والممتد على مدار ستة أشهر إمكانية الوصول لجميع المشاركين الإماراتيين المؤهلين، مما يعزز إعداد جيل جديد من أصحاب المواهب في الاقتصاد الرقمي.تم إنشاء المخيم التدريبي على أساس برنامج «إتش بي جيمنج جاراج»، وهو برنامج شهادة احترافي من «إتش بي» في مجال إدارة الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، ويوفّر المخيم التدريبي نهجاً شاملاً للاستعداد الوظيفي، فهو يجمع بين التدريب الفني والإعداد الوظيفي وتنمية القيادة وتعليم ريادة الأعمال، ممّا يمكّن المشاركين من الالتحاق بمسارات وظيفية في قطاع تطوير الألعاب. يحصل المشاركون على الإرشاد والتوجيه من قادة المجال، وإمكانية التواصل مع شبكة احترافية من الزملاء والخبراء في مجال تطوير الألعاب، وفرص لعرض مشاريعهم على أصحاب العمل المحتملين.وسيضم المخيم التدريبي أيضاً جلسات تفاعلية مثل مسابقات الألعاب، وليالي البرمجة، وليالي الألعاب، وجلسات اختبار الألعاب، مما يخلق فرصاً للابتكار والتعاون وبناء المهارات في بيئة جذابة وتفاعلية.هذا وسلّطت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، الضوء على أهمية تمكين الشباب في القطاعات الناشئة، قائلة: "يوفّر قطاع تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية فرصاً هائلة للشباب الإماراتي للقيادة والابتكار. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة «إتش بي»، نعمل على تمكين المواهب الشابة بمهارات رقمية عالمية المستوى لبناء مجتمعات نابضة بالحياة وتشجيع آفاق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب والابتكار".كما أكد مايانك دينغرا، المدير العالمي لاستراتيجية التعليم في إتش بي، على دور التكنولوجيا التحوّلي في تشكيل المسارات الوظيفية والمهنية، مصرحاً: "نحن في «إتش بي»، نسخّر قوة التكنولوجيا لإلهام التغيير وإطلاق العنان للإمكانات. ومن خلال هذا المخيم التدريبي، نعمل على تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات التقنية وريادة الأعمال المتطورة، وإعدادهم للنجاح والقيادة في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية الديناميكي".من جانبه، أكد ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج، على أهمية القطاعات الإبداعية، ولا سيما قطاع تطوير الألعاب، من أجل التنمية المستدامة، وأضاف: "يزوّد المخيم التدريبي المواهب الشابة بالمهارات التقنية ومهارات ريادة الأعمال اللازمة لتحقيق النجاح في قطاعات تطوير الألعاب وإدارة الرياضات الإلكترونية. وباعتبار هذه المبادرة أول تنفيذ لبرنامجنا العالمي مع «إتش بي»، تعمل هذه المبادرة على تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير المهارات في الاقتصاد الإبداعي، مما يجعل لتنفيذ البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة بالنسبة لنا. ويسعدنا تقديم هذا البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير، الأمر الذي يعزّز التزامنا بتمكين الشباب من خلال الابتكار والتعليم".عن مؤسسة عبد الله الغريرتلتزم مؤسسة عبد الله الغرير بتمكين الشباب الإماراتي والعربي من خلال إتاحة الوصول إلى البرامج التعليمية والتأهيلية عالية الجودة. ومن خلال مبادرات وشراكات مختلفة، تهدف مؤسسة عبد الله الغرير إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في تنمية المنطقة.وتم تخصيص مبادرة "نُمو الغرير للمرأة"، التابعة لمؤسسة عبد الله الغرير، لتأهيل الشابات وتمكينهن في جميع أنحاء المنطقة العربية، حيث تقدم فرص تدريب عالية الجودة، مع التركيز على المساواة بين الجنسين وتعزيز المهارات التي تنسجم مع متطلبات السوق. ويشهد هذا العام بداية التوسع الإقليمي لمبادرة "نُمو الغرير للمرأة" في كل من الأردن ولبنان وتونس، مع خطط لتوسيع نطاق عملها في دول عربية أخرى، لتمكين الشابات من قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

