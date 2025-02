Ventusky Lanceert Nieuw HARMONIE Weermodel Voor Europa en Caribisch Gebied

Ventusky HARMONIE dekking voor de EU en het Caribisch gebied Ventusky HARMONIE-model over Nederland.

Ontwikkeld door het KNMI en internationale partners, levert HARMONIE 60-uursvoorspellingen en gedetailleerde simulaties voor Europa en Caribisch gebied.

Bij Ventusky verbeteren we continu onze service. Ons geavanceerde platform bevat nu het HARMONIE-model, waardoor ons voorspellingspalet verbreed wordt en de nauwkeurigheid voor iedereen toeneemt.” — David Prantl, Ventusky CEO

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, February 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Ventusky is verheugd de toevoeging van het HARMONIE weermodel aan haar scala aan voorspellingsinstrumenten aan te kondigen. Dit model is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in samenwerking met partners uit Denemarken, Ierland en IJsland. HARMONIE brengt een vernieuwd niveau van precisie in weersvoorspellingen voor belangrijke regio’s.Wat is er nieuw?Dubbele Dekking: HARMONIE EU : Biedt voorspellingen voor West- en Centraal-Europa met een resolutie van ongeveer 7 km. HARMONIE CAR : Richt zich op het Caribisch gebied met een fijnere resolutie van circa 5 km.Geavanceerde Modellering:HARMONIE, wat staat voor HIRLAM ALADIN Research towards Mesoscale Operational NWP in Europe, wordt elk uur geüpdatet zodat de voorspellingen altijd de meest recente atmosferische ontwikkelingen weerspiegelen. Dankzij de hoge resolutie kan het model gedetailleerde simulaties uitvoeren van essentiële weersprocessen, zoals verticale luchtbewegingen, wolkenvorming en neerslag. Deze precisie maakt het mogelijk om kleinschalige fenomenen, zoals plotselinge hevige regenbuien en snel ontwikkelende stormsystemen, nauwkeurig in kaart te brengen.Nauwkeurigheid op Korte Termijn:Ontworpen voor kortetermijnvoorspellingen, levert HARMONIE betrouwbare voorspellingen tot 60 uur vooruit. De regelmatige updates maken het model een waardevol instrument voor het volgen van stormontwikkelingen in Europa. In het Caribisch gebied zorgt de verhoogde resolutie voor nauwkeurigere voorspellingen van windcondities en tropische cyclonen, waardoor de luchtstroming rond de vele eilanden beter in beeld komt dan bij wereldwijde modellen.Met de integratie van het HARMONIE model blijft Ventusky zich inzetten voor het leveren van gedetailleerde en accurate weersvoorspellingen. Deze uitbreiding garandeert dat gebruikers toegang hebben tot geavanceerde, hoogprecisie numerieke weersvoorspellingen, of het nu gaat om de planning van dagelijkse activiteiten of het monitoren van kritieke weersgebeurtenissen.Voor meer informatie over HARMONIE en andere Ventusky-functies, bezoek Ventusky.com.

