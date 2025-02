العراق في دائرة التركيز: أدوات معهد ستوكهولم للبيئة، والتدريب لتعزيز صمود الموارد المائية

يساهم معهد ستوكهولم للبيئة في دعم جهود العراق لمواجهة تحدياته المائية من خلال العمل عن كثب مع وزارة الموارد المائية العراقية. وبدعم من مشروع الابتكار المائي لتعزيز الاستدامة والصمود (WICER) المموّل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida ) ، يشارك المعهد في تعزيز قدرات الجهات الوطنية والشركاء المحليين، عبر تقديم الخبرات الفنية اللازمة لتطوير مهاراتهم في إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءتها. نظم معهد ستوكهولم للبيئة (SEI) دورة تدريبية وزيارة دراسية في عمان، الأردن خلال كانون الأول 2024 بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية العراقية ووزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، وقد استهدفت الدورة تحفيز أفكار جديدة لتحسين استراتيجيات إدارة المياه في العراق عبر تبادل أفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً وبما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات المائية بفعالية أكبر. قادت Annette Huber-Lee و Uttam Ghimire و Kim Andersson من معهد ستوكهولم للبيئة الجلسات التدريبية، وقدموا فيها رؤىً بشأن ستراتيجيات فعالة لإدارة المياه، بما في ذلك مفهوم الاقتصاد الدائري. كما تضمنت الدورة تدريباً عملياً على أدوات إدارة الموارد المائية، مع التركيز على تحسين تخطيط الموارد المائية وتقييمها لضمان إدارة أكثر كفاءة واستدامة. خلال الدورة التدريبية، تعرّف الملاك الفني المختص في وزارة الموارد المائية على أداة WEAP (تقييم وتخطيط الموارد المائية) وهي الأداة الرئيسية لمعهد ستوكهولم للبيئة في التخطيط المتكامل للموارد المائية، اذ توفر هذه الاداة اطاراً شاملاً ومرناً وسهل الاستخدام لتحليل السياسات المائية والتخطيط لها، كما تعلم المشاركون في الدورة كيفية نمذجة الأنظمة المائية ودراسة وظائف الأنهار وأحواض التصريف وتحليل ديناميكيات العرض والطلب على المياه. إلى جانب هذه الأداة، تعرّف المشاركون على أدوات تحليلية إضافية، من بينها أداة تقييم التربة والمياه (SWAT )، وهو نموذج مخصص على نطاق الأحواض المائية يُستخدم لمحاكاة نوعية المياه السطحية والجوفية والتنبؤ بالتأثيرات البيئية لاستخدامات الأراضي وممارسات إدارتها والتغير المناخي. كما عملوا أيضاً على مجموعة من الأدوات الأخرى المصممة لتحليل البيانات المائية، بما في ذلك أساليب استخدام المصادر الثانوية للبيانات في الحالات التي تكون فيها المعلومات الموثوقة محدودة. أما في سياق الربط بين إدارة الموارد المائية والاستدامة، فقد استعرضت الدورة أساليب استعادة المياه والعناصر الغذائية من النفايات في كل من المناطق الحضرية والريفية. ومن بين التقنيات الرئيسية التي تمت مناقشتها، برزت الأراضي الرطبة الاصطناعية كحلٍ مبتكر يسهم في تحسين إعادة استخدام المياه وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، مما يدعم نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية. أُتيحت أيضاً للمشاركين فرصة زيارة عدة مواقع في الأردن بغية الاطلاع بشكل مباشر على الممارسات المبتكرة في إدارة الموارد المائية، بما في ذلك أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن (محطة السمرة لمعالجة مياه الصرف الصحي)، فضلاً عن تقنيات إعادة استخدام المياه العادمة، وذلك لاكسابهم رؤى أعمق حول الأساليب الفاعلة لاعادة استخدام المياه، وقد ساهمت هذه التجربة العملية بالفعل في تعزيز فهمهم للأدوات التي تعلموها خلال التدريب. على ذات الصعيد، أكد Kim Andersson قائد مشروع الابتكار المائي لتعزيز الاستدامة والصمود (WICER) على أهمية دمج التعلم النظري بالتطبيقات العملية، بقوله: “يواجه العراق تحديات مائية تستدعي حلولاً عاجلة، وان الانتفاع من المناهج المبتكرة المطبقة في المناطق التي تعاني من شحة المياه كالأردن، يعد أمراً ضرورياً لتحديد أفضل الممارسات وتعزيز مرونة الاستراتيجيات المتبعة”.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.