Vente du Contenu d’un Hôtel de Luxe 5 étoiles

Le Fairmont Grand Geneva vend l'intégralité du contenu de l'hôtel en prévision d'une rénovation complète. Des milliers de lots sont à vendre aux enchères

Cette vente incroyable s'adresse à l'ensemble du secteur de l'hôtellerie, c'est une opportunité unique” — Simon Rose

GENEVA, SWITZERLAND, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- L'Hôtel Fairmont Grand Genève ouvrira ses portes une dernière fois avant sa transformation historique, en accueillant la plus grande vente aux enchères de contenus hôteliers jamais organisée en Europe. Cet événement exclusif se tiendra sur quatre jours, du 17 au 20 février 2025, soit en personne à l'hôtel, soit en ligne via une webdiffusion interactive.

Les professionnels de l'hôtellerie, les amateurs de design et les particuliers auront accès à des milliers d'objets uniques, allant des meubles raffinés et des équipements professionnels aux œuvres d'art et aux accessoires haut de gamme. Chaque pièce reflète le luxe et l'élégance qui ont défini l'Hôtel Fairmont Grand Genève depuis son ouverture en 1885.

Des milliers de lots seront proposés, notamment : Meubles luxueux : sommiers, fauteuils, miroirs, lampes, parfaits pour redécorer tout espace. Équipements de restauration : assiettes, couverts et équipements de cuisine professionnels. Mobilier de fitness et spa : machines haut de gamme, lits de massage, équipements de sport ainsi que des équipements pour banquets, conférences et blanchisserie.

Contrairement aux méthodes traditionnelles de liquidation, cette vente aux enchères met l'accent sur la durabilité en favorisant la réutilisation et le recyclage des biens, réduisant ainsi les déchets tout en soutenant l'économie circulaire. Les acheteurs auront l'opportunité d'acquérir des articles haut de gamme à des prix exceptionnellement compétitifs sans attendre de délais de fabrication.

Cette vente offre une occasion unique de découvrir une sélection exclusive provenant d'un hôtel de renom, avec la possibilité pour les participants d'obtenir des articles haut de gamme à une fraction de leur coût initial.

Avec une telle diversité, cet événement est parfait pour les hôteliers, restaurateurs, designers, exploitants de spa, et même les amateurs d'histoire.

Depuis près de 140 ans, le Fairmont Grand Hotel Genève est un symbole d'élégance et de luxe, établissant sa réputation comme une référence mondiale en hôtellerie. Après des rénovations majeures en 2018 dirigées par Living Design Stockholm, sa prochaine transformation, conduite par le célèbre architecte Jean Nouvel, débutera en 2025, renforçant encore davantage son statut emblématique.

Informations pratiques

Dates de la vente aux enchères : du 17 au 20 février 2025, à partir de 10 h 00 (CET).

Lieu : Hôtel Fairmont Grand Genève, Genève, Suisse.

Visites sur place : 12 et 13 février 2025, sur rendez-vous.

Enchères en ligne : disponibles via une webdiffusion en direct.

Pour consulter le catalogue complet des articles disponibles, visitez https://tinyurl.com/The-Geneva-Sale.

