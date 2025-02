Das Hotel Fairmont Geneva verkauft Vermögenswerte vor der Renovierung

Fairmont Hotelzimmer Möbel aus dem Hotel Fünf-Sterne-Fairmont Grand

Genfer Auktion des gesamten Inventars eines Fünf-Sterne-Hotels, angeboten werden tausende Gegenstände aus allen Bereichen des Luxushotels.

Dies ist der größte Verkauf von Hotelinhalten, der jemals in Europa stattgefunden hat” — Simon Rose

GENEVA, SWITZERLAND, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Das Fairmont Grand Hotel Geneva wird die größte Auktion Europas für Hoteleinrichtungsgegenstände ausrichten, bei der sämtliche Einrichtungen und Ausstattungen des Hotels an den höchstbietenden Käufer versteigert werden. Dieses bedeutende Ereignis lädt Einzelpersonen, Betreiber im Gastgewerbe und Design-Enthusiasten ein, ein Stück Geschichte dieses prestigeträchtigen 5-Sterne-Hotelkomplexes zu besitzen, bevor es eine visionäre Transformation durchläuft, die eine neue Ära von Eleganz, Raffinesse und Nachhaltigkeit verspricht. Im Laufe von vier Tagen werden etwa 6000 einzigartige Objekte zum Verkauf angeboten, darunter Möbel, Kunstwerke und Accessoires aus den Gästezimmern sowie Einrichtungen der Hotelrestaurants, Bankettsäle, Gastronomieküchen, Terrassenmöbel, Wäscherei und Bettwäsche, Generatoren und sogar die Inhalte des renommierten Théâtre du Léman.

Für Simon Rose, den Auktionsdirektor, ist diese Auktion mehr als nur ein Verkauf: „Es ist ein bedeutendes Ereignis, das die Aufmerksamkeit von Betreibern und der weltweiten Gastgewerbebranche auf sich ziehen wird und eine einmalige Gelegenheit bietet, ein Stück Hotelgeschichte und hochwertige Vermögenswerte in solch großem Umfang zu erwerben.“

Das Fairmont Hotel schloss Ende 2024 vorübergehend seine Türen, um ab dem zweiten Quartal 2025 eine umfangreiche Transformation zu durchlaufen. Nach Abschluss der Renovierung wird das revitalisierte Anwesen als Symbol für zukunftsweisendes Design und nachhaltigen Luxus stehen und dazu bestimmt sein, ein neues Wahrzeichen in Genf zu werden – sowohl für die lokale Gemeinschaft als auch für globale Besucher. Es wird ein außergewöhnliches Erbe fortführen und seinen Gästen in den kommenden Jahren ein unvergleichliches Erlebnis bieten.

Ein Vermächtnis von Exzellenz

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1885 steht das Grand Hotel Geneva an der Spitze der Luxus-Hotellerie und hat sich den Ruf erworben, eines der führenden und größten 5-Sterne-Hotels der Schweiz zu sein. Mit seiner privilegierten Lage am Ufer des Genfersees, die atemberaubende Ausblicke auf den Jet d'Eau-Brunnen, den Mont Blanc und die französischen Alpen bietet, hat sich das Hotel zu einem beliebten Ziel für Reisende aus aller Welt entwickelt. Mit 412 eleganten Zimmern und Suiten, mehreren gehobenen Restaurants, einem Spa-Komplex, einem Theater mit 1.400 Sitzplätzen und dem Nachtclub Java hat das Fairmont Grand Hotel Geneva einen beispiellosen Standard in Sachen Luxus gesetzt.

Die Renovierungsinitiative markiert das nächste Kapitel in diesem außergewöhnlichen Erbe, indem sie sicherstellt, dass das Hotel seinen Gästen auch in Zukunft ein unvergleichliches Erlebnis bietet.

Über die Auktion

Pro Auction, das auf den Gastgewerbesektor spezialisierte Auktionshaus, wird den Verkauf durchführen. Die Auktion des Fairmont Hotels findet vom 17. bis 20. Februar 2025 im Hotel statt und beginnt täglich um 10.00 Uhr MEZ. Online-Gebote werden auch über eine Live-Webcast-Übertragung ermöglicht. Die Besichtigung erfolgt nach Vereinbarung mit den Auktionatoren am 12. und 13. Februar 2025. Der Katalog steht ab sofort auf der Bieterseite zum Download bereit: https://tinyurl.com/The-Geneva-Sale

