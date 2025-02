African School of Governance (ASG) lance les candidatures pour la cohorte pionnière

Les défis de l’Afrique exigent un leadership audacieux, éthique, et ancré dans les réalités de notre continent. ” — le Professeur Kingsley Moghalu, Président d’ASG

KIGALI, RWANDA, February 9, 2025 / EINPresswire.com / -- African School of Governance (ASG) est fière d’annoncer l’ouverture officielle des candidatures pour sa première cohorte du programme de Master en administration publique (MPA). À partir du 1er février 2025, ASG accueille des dirigeants ambitieux et exceptionnels de toute l’Afrique pour rejoindre cette cohorte révolutionnaire un groupe d’acteurs du changement excellents, émergents, dédiés à remodeler l’éducation au leadership et à la gouvernance aux termes de l’Afrique.La gouvernance transformatrice africaine doit refléter la résilience, la diversité et l’ingéniosité du continent. La formation au leadership a été déconnectée des réalités du continent pendant trop longtemps et la naïveté d’une population croissante est alimentée par ce déficit d’éducation, s’appuyant sur des modèles étrangers qui ne parviennent pas à relever les défis uniques de gouvernance auxquels nous sommes confrontés.« Les défis de l’Afrique exigent un leadership audacieux, éthique, et ancré dans les réalités de notre continent. ASG n'est pas seulement une institution d'apprentissage ; Elle se veut un catalyseur de changement. Nous préparons des dirigeants qui réfléchiront de manière critique, agiront de manière décisive, et piloteront la transformation de l’Afrique. », a déclaré le Professeur Kingsley Moghalu, Président d’ASG.L'engagement inébranlable envers l'Afrique distingue le programme de Master d'ASG des autres. En plus d’être simplement située sur le continent, l’institution est distinctement africaine dans tous les sens. Son programme est ancré dans les riches contextes politiques, sociaux et économiques de l’Afrique, et son corps professoral comprend un mélange diversifié de leaders d’opinion africains et mondiaux. ASG offre une expérience d’apprentissage authentique et transformatrice qui donne aux étudiants les outils pratiques nécessaires pour faire face aux défis les plus urgents du continent. La recherche de pointe et la collaboration universitaire interdisciplinaire favorisées par les quatre centres de recherche de l’ASG ne peuvent être reproduites ailleurs.Les étudiants de l’ASG obtiendront plus qu’un diplôme : ils feront partie d’un réseau d’acteurs du changement éthiques, prêts à façonner l’avenir de l’Afrique. Les programmes d’ASG mettent l’accent sur l’impact dans le monde réel, en présentant des études de cas qui reflètent les réalités africaines. Contrairement aux programmes MPA traditionnels qui s’appuient sur des modèles mondiaux, le programme d’études d’ASG est ancré dans les expériences vécues, les histoires et les aspirations des nations africaines. Les étudiants interagiront avec des dirigeants africains en exercice et passés, et seront exposés à des données et à des recherches conçues spécifiquement pour relever les défis et les opportunités uniques au continent.La collaboration est au cœur de la mission d’ASG. Réunissant des esprits brillants de toute l'Afrique, le programme favorise les réseaux permanents à travers des projets de groupe, des échanges culturels et des simulations de leadership. Au-delà de la salle de classe, les étudiants de l’ASG interagiront directement avec les décideurs politiques, les dirigeants du secteur privé, et les experts en développement qui façonnent l’avenir de l’Afrique. Bénéficiant d’un accès sans précédent aux décideurs africains, ils participeront à des dialogues, des panels et des opportunités de mentorat qui combleront le fossé entre la théorie et la pratique, ouvrant ainsi les portes à un impact concret.Notre programme MPA propose des opportunités amusantes en dehors de la classe pour apprendre les principales langues largement utilisées dans l'Union africaine. Dans le but de favoriser le leadership panafricain, les étudiants maîtriseront une langue supplémentaire de l'Union africaine : l'arabe, le français, le portugais ou le swahili, améliorant ainsi la compréhension et la collaboration interculturelles. L'anglais sera la langue d'enseignement des programmes académiques de l'ASG. Chez ASG, le langage est plus que la communication ; c'est un pont vers des liens plus profonds et des aspirations partagées. En adoptant le multilinguisme, les étudiants de l'ASG renforceront leur capacité à diriger dans divers contextes africains. Cet environnement d’unité et d’innovation créera des dirigeants qui comprendront et adopteront la complexité et la diversité de l’Afrique."ASG ne prépare pas seulement les dirigeants pour l'Afrique, il prépare les dirigeants africains pour le monde". Les diplômés seront à l'avant-garde du discours mondial, dotés des connaissances, des compétences et des réseaux nécessaires pour positionner l'Afrique comme une puissance d'idées et de solutions.L'ASG est plus qu’une école supérieure ; c'est une rampe de lancement pour ceux qui sont prêts à diriger avec détermination, intégrité et impact. Qu'ils aspirent à remodeler les politiques publiques, à stimuler l'innovation pour le bien social ou à élever leurs communautés, ASG fournit les outils nécessaires pour transformer la vision en réalité.L’appel à l’action est clair : l’Afrique a besoin de dirigeants qui comprennent sa complexité, acceptent sa diversité, et défendent son potentiel. Si vous pensez en faire partie, ASG est à votre place.Les candidatures pour la première cohorte du programme Master sont désormais disponibles ici https://asg.ac/apply/ . Le programme est compétitif et les places pour la classe pionnière sont limitées. Les premiers candidats seront prioritaires pour les forums de leadership exclusifs, les opportunités de mentorat, et les options d’aide financière d’ASG. Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cette première classe historique. Visitez www.asg.ac et franchissez l’étape la plus importante pour faire partie de la renaissance du leadership africain.À propos de l’African School of Governance (ASG)ASG est Co-fondée par deux dirigeants africains visionnaires – S.E. Paul Kagame, le Président de la République du Rwanda, et S.E. Hailemariam Desalegn, ancien Premier Ministre d’Ethiopie, est une institution d'études supérieures révolutionnaire engagée dans la transformation du leadership et de la gouvernance en Afrique. De par ses piliers d’éducation, de recherche et de politique publique, ASG permet aux dirigeants de relever les défis de l’Afrique avec des solutions culturellement pertinentes, fondées sur des preuves et innovantes. L’institution est en passe de devenir un catalyseur de changement positif, produisant des leaders éthiques qui mèneront l’Afrique vers le développement durable et l’excellence en matière de gouvernance.Pour plus d’informations, veuillez contacter :JohnPaul SesongaAfrican School of Governance Foundation (ASGF)Email: jsesonga@asg-foundation.orgTel: +250 788380012, Or +250 788614698

