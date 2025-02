في خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد القيادي في إفريقيا الكلية الإفريقية للحوكمة (ASG) تعلن فتح باب التقديم للدفعة الأولى

ASG منصة رائدة لصناعة قادة قادرين على التفكير واتخاذ قرارات استراتيجية تدفع إفريقيا لمستقبل أكثر ازدهاراً” — البروفيسور كينجسلي موجالو

KIGALI, RWANDA, February 9, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت الكلية الإفريقية للحوكمة (ASG) عن فتح باب التقديم، للقادة الأفارقة الطموحين والمتميزين للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج الماجستير في الإدارة العامة (MPA)، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل مشهد القيادة والحوكمة في إفريقيا، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2025، بما يتيح لهم الفرصة للاستفادة من هذا البرنامج المبتكر، الذي يعد بمثابة نقطة تحول في تأهيل القادة الأفارقة للقيادة برؤية إفريقية خالصة، تعكس روح الصمود والتنوع والإبداع في القارة.يأتي هذا البرنامج كخطوة استراتيجية، تهدف لبناء قيادات إفريقية أكثر ارتباطاً بواقع القارة وطموحاتها، حيث يساهم البرنامج في التغلب على الفجوة التعليمية الناجمة عن الاعتماد على نماذج أجنبية لا تعالج تحديات الحوكمة الفريدة التي تواجهها إفريقيا، والتي أدت إلى الانفصال عن الواقع الإفريقي لفترة طويلة.أكد البروفيسور كينجسلي موجالو رئيس الكلية الإفريقية للحوكمة (ASG)، أن التحديات التي تواجهها إفريقيا تستدعي وجود قيادات مؤهلة تنبع من القارة ذاتها. وقال: "ASG ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي محرك للتغيير، ومنصة رائدة لصناعة قادة قادرين على التفكير واتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، تدفع إفريقيا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً."ويتميز برنامج الماجستير في الإدارة العامة (MPA) في الكلية الإفريقية للحوكمة (ASG) بالتزامه تجاه إفريقيا، ليس فقط لموقعه في قلب القارة، بل أيضاً لطابعه الإفريقي الأصيل في جميع جوانبه، والذي يركز على الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقارة، من خلال مناهج دراسية متكاملة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وهيئة تدريس تضم نخبة من أبرز المفكرين الأفارقة والعالميين. كما توفر ASG)) تجربة تعليمية تحويلية، تمكن الطلاب من مواجهة أكبر تحديات القارة بأدوات عملية فعالة، تمنح طلابها فرصاً استثنائية للبحث الأكاديمي المتقدم، في العديد من التخصصات عبر مراكزها البحثية الأربعة، مما يعزز دورها كمحرك للابتكار والتغيير في إفريقيا.ولا يقتصر دور برنامج (ASG) على منح درجة علمية فقط، بل يوفر للطلاب فرصة الانضمام إلى شبكة مؤثرة من صناع التغيير، المستعدين لقيادة مستقبل إفريقيا. ويتميز البرنامج بتركيزه على الأثر الواقعي، من خلال دراسات مستوحاة من الواقع الإفريقي، على عكس برامج (MPA) التقليدية التي تعتمد على النماذج العالمية، كما يتيح للطلاب التفاعل المباشر مع القادة الأفارقة الحاليين والسابقين، ويزودهم ببيانات وأبحاث مصممة لمعالجة التحديات والفرص الفريدة للقارة.ترتكز رسالة (ASG) على الشراكة والتعاون، حيث تجمع العقول المتميزة من أنحاء إفريقيا لبناء شبكات دائمة، مما يعزز مبدأ العمل الجماعي، وذلك من خلال المشروعات المشتركة، والتبادلات الثقافية، والمحاكاة القيادية، كما يتيح للطلاب فرصة التفاعل المباشر مع صناع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والخبراء التنمويين الذين يشكلون مستقبل القارة، ويوفر فرصاً فريدة للحوار، والمشاركة في المنتديات، والتوجيه المهني، مما يعالج الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.وفي إطار تعزيز التفاهم والتعاون الثقافي لبناء قيادة إفريقية شاملة، يقدم برنامج (MPA) في (ASG) أنشطة تعليمية خارج الفصول الدراسية، تشمل تعلم اللغات الرئيسية في الاتحاد الإفريقي، خاصةً وأن البرنامج يمنح طلابه فرصة تعلم لغة إضافية إلى جانب الإنجليزية، والاختيار ما بين اللغة العربية أو الفرنسية أو البرتغالية أو السواحيلية، مما يسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات الإفريقية المختلفة، وذلك إيماناً بأن اللغة ليست مجرد أداة تواصل، بل جسر للاندماج العميق وتحقيق الطموحات المشتركة.ومن خلال تبني التعددية اللغوية، سيكتسب طلاب (ASG) مهارات قيادية تُمكّنهم من التأثير عبر السياقات الإفريقية المتنوعة. ويؤكد ذلك أن ASG)) لا تجهز القادة لإفريقيا فقط، بل تجهز القادة الأفارقة للعالم، فبفضل المعرفة والمهارات والشبكات التي يكتسبونها، سيكون الخريجون في طليعة المشهد العالمي، ليساهموا في وضع إفريقيا في موقع ريادي بأفكارها وحلولها المبتكرة.تم فتح باب التقديم للدفعة الأولى من برنامج (MPA). يتمتع البرنامج بطابع تنافسي، والأماكن في هذه الدفعة محدودة. سيحظى المتقدمون الأوائل بأولوية في الحصول على فرص القيادة الحصرية، والتوجيه المهني، والدعم المالي. لا تفوت الفرصة لتكون جزءًا من هذه الدفعة التاريخية. قم بزيارة [www.asg.ac]( http://www.asg.ac اليوم، واتخذ الخطوة الأولى نحو أن تصبح جزءًا من نهضة القيادة الإفريقية.للاستفسارات أو لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:Kigali: JohnPaul SesongaAfrican School of Governance Foundation (ASGF)Email: jsesonga@asg-foundation.orgTel: +250 788 380 012, or +250 788 614 698نبذة عن الكلية الأفريقية للحوكمة :(ASG)تُعد الكلية الأفريقية للحوكمة(ASG) مؤسسة رائدة على مستوى الدراسات العليا، ملتزمة بتحويل القيادة والحوكمة في إفريقيا. من خلال ركائزها الثلاث: التعليم، البحث، والسياسات العامة، تمكّن الأكاديمية القادة من مواجهة تحديات إفريقيا بحلول مبتكرة ومستندة إلى الأدلة وملائمة ثقافيًا. وتطمح الأكاديمية إلى أن تكون محفزًا للتغيير الإيجابي، من خلال إنتاج قادة أخلاقيين يقودون مسيرة إفريقيا نحو التنمية المستدامة والتميز في الحوكمة.

