EU 유기 산딸나무 제품, 이제 한국 소비자에게 제공

Bio Sea Buckthorn Products

유럽연합의 품질기준에 따라 재배된 유기농 산딸나무 제품을 이제 한국 소비자들에게도 선보일 수 있게 됐습니다.

이 개발은 유럽 유기 농업과 그 이점에 대한 인식을 높이는 캠페인의 사명과 일치합니다. 전 세계적으로 유기농 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 소비자에게 건강과 지속 가능성 선호도에 맞는 인증된 고품질 옵션에 대한 접근성을 제공하는 것이 중요해졌습니다.” — Mădălina Giurescu, President of Bio Cătina Agricultural Cooperative

ROMANIA, February 12, 2025 / EINPresswire.com / -- 유럽 ​​연합이 공동 자금을 지원하는 EU 유기농 산딸나무 프로젝트의 일환으로, 이 이니셔티브는 산딸나무의 영양적 이점에 대한 인식을 높이고 국제 시장에서 고품질 유기농 제품에 대한 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다.산딸나무는 비타민, 항산화제, 필수 지방산이 고농축되어 있는 등 영양적 특성으로 유명합니다. 이러한 이점에도 불구하고 이 열매는 일상적인 식단에서 활용도가 낮습니다. Enjoy It’s from Europe 캠페인은 EU 인증 유기농 제품의 가치와 건강하고 지속 가능한 라이프스타일에 대한 기여를 강조하기 위해 개발되었습니다.유럽 최대의 유기농 산딸나무 생산업체 중 하나인 BioCatina 농업 협동조합은 루마니아의 인증 유기농 농장에서 이 작물을 재배합니다. 이 협동조합은 엄격한 EU 농업 표준을 준수하여 제품 품질과 지속 가능성을 보장합니다. 한국에서 이러한 제품을 구입할 수 있게 되어 스위스와 싱가포르에서 유사한 이니셔티브를 시작한 데 이어 유럽 유기농 산딸나무 유통이 확대되었습니다.BioCatina 농업 협동조합의 유기 바다속비나무 제품은 이제 orco.kr을 통해 한국에서 판매됩니다. 바다속비나무의 이점과 EU 유기 기준에 대해 자세히 알고 싶은 소비자는 euroorganicseabuckthorn.com을 방문하세요.BioCatina 농업 협동조합 소개BioCatina 농업 협동조합은 바다속비나무 재배를 전문으로 하는 인증된 유기 생산자입니다. 유기 농업에 대한 광범위한 경험을 바탕으로 이 협동조합은 가장 높은 EU 품질 기준을 충족하는 지속 가능한 농업 관행에 중점을 둡니다. 유럽 연합이 공동으로 자금을 지원하는 Enjoy It’s from Europe 캠페인을 통해 BioCatina는 국제 시장에서 유기 바다속비나무 제품의 이점에 대한 인식을 증진합니다.

