بنك السلام يحقق قفزة تاريخية في صافي الأرباح بنسبة 40٪ ليعزز مكانته كأكبر بنك إسلامي في البحرين

MANAMA, BAHRAIN, February 7, 2025 / EINPresswire.com / -- حقق بنك السلام (المُدرج في بورصة البحرين تحت رمز "SALAM"، وفي سوق دبي المالي تحت رمز "SALAM_BAH") ربحية قياسية، حيث ارتفع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 39.8٪ لتصل إلى 156.5 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة ب 112.0 مليون دولار أمريكي في 2023. ويُعزى هذا النمو الكبير في الربحية بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة والشركات التابعة والزميلة، بالإضافة إلى الاستحواذ الناجح على بيت التمويل الكويتي – البحرين ("بيتك - البحرين")، وهي خامس صفقة اندماج واستحواذ مصرفي للمجموعة.ارتفع حجم الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، محافظةً على مكانتها كأكبر بنك إسلامي في البحرين، حيث نما إجمالي الأصول بنسبة 37.2٪ ليصل إلى 18.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024، من 13.65 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويعود الفضل في ذلك - من بعد توفيق الله - إلى التوسع والنمو الذاتي وغير الذاتي في أبرز قطاعات الأعمال والأنشطة المصرفية للمجموعة. كما ارتفع حجم محفظة التمويل للمجموعة بنسبة 36.8٪ لتصل إلى 9.71 مليار دولار أمريكي، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 41.7٪ لتصل إلى 13.12 مليار دولار أمريكي. كما شهد إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك ارتفاعًا بنسبة 6.8٪، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بشكل كبير إلى 15.7٪ في عام 2024 مقارنةً مع 13.2٪ في عام 2023.وقد وضعت المجموعة معياراً جديداً في مجال الاندماج والاستحواذ، بعد أن أكملت التحول المصرفي الأسرع والأكثر سلاسة في المنطقة بعد الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي "بيتك-البحرين" في النصف الأول من عام 2024. وقد ضمن الاندماج الذي اكتمل في وقت قياسي خدمات دون انقطاع للعملاء مع خلق سبل جديدة للنمو والابتكار. وخلال العام، أطلقت المجموعة أيضا "إيه إس بي كابيتال"، ذراع الأصول المدارة ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، بأصول مدارة بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي.وفي ضوء الأداء المالي القوي، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 14% من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك (بواقع 6% أرباح نقدية 8% أسهم منحة)، بإجمالي 99.6 مليون دولار أمريكي وزيادة بنسبة 20٪ عن عام 2023. وتخضع هذه التوصية لموافقة مسبقة من الجمعية العامة والجهات التنظيمية ذات الصلة.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "بفضل الله، فإن أداءنا الاستثنائي في عام 2024 هو نتاج لفعالية وجودة استراتيجيتنا طويلة المدى وقوة فريقنا. سيكون تركيزنا خلال الفترة القادمة، إن شاء الله، على اكتشاف فرص جديدة، خاصة في المجالات المصرفية والتكافل وإدارة الأصول لتعزيز مكانتنا كإحدى المجموعات المالية الإقليمية الرائدة والمتنوعة. وسيظل التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل ومستدامة لمساهمينا وكافة الأطراف ذات العلاقة من صميم استراتيجيتنا، بينما نواصل العمل في بيئة سريعة التغيُّر وشديدة التنافسية".ومن جانبه، قال السيد رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى بنك السلام: "نفتخر بإنجازاتنا في عام 2024، حيث أكملنا العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسة التي عززت مكانتنا كمجموعة مالية رائدة ومتنوعة. وخلال العام، أتممنا، بفضل الله، بنجاح عملية الاستحواذ والانتقال السلس لبيت التمويل الكويتي – البحرين في وقت قياسي، وأطلقنا ذراع الأصول المدارة للمجموعة تحت مسمى ASB Capital، وعززنا رأس المال، ووسعنا الميزانية العمومية، وزدنا الربحية بشكل كبير إلى مستويات قياسية. وبالنظر إلى المستقبل، تشمل خطتنا الاستراتيجية مبادرات لتحسين الكفاءة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وزيادة الحصة السوقية عبر شركات المجموعة، وإطلاق قطاعات جديدة لتعزيز التنوع وتحسين الأداء وزيادة الربحية".وتتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تم تدقيقها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" دون إبداء رأي متحفظ، والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وبورصة البحرين.

